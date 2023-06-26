Стало известно, сколько стоит один выстрел из HIMARS

Система залпового огня M142 HIMARS. Фото: Википедия

Общая стоимость одной системы HIMARS за время российско-украинской войны выросла до 4 млн долларов США. Один выстрел из шести ракет стоит около 900 тысяч долларов.

Об этом говорится в материалах на сайтах The Drive и bga-aeroweb.

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Общая стоимость

По состоянию на начало российско-украинской войны, 2014 год стоимость ракетной системы залпового огня M142 HIMARS была 3,48 млн долларов США.

В эту стоимость входили:

пусковая установка — 2,95 млн долларов;

носитель — 0,53 млн долларов.

К началу полномасштабного вторжения цена данной системы значительно возросла.

К концу 2021 года общая смета одной системы РСЗО HIMARS оценивалась уже уже на уровне 4 млн долларов.

Цена выстрела

Как известно, ракетная система залпового огня M142 использует ракеты M31 GMLRS.

В 2014 году цена одной ракеты составляла около 110 тысяч долларов.

К началу полномасштабной войны цена ракеты M31 GMLRS выросла до 150 тысяч долларов.

Тренировочные ракеты M28A2 Reduced Range Practice Rockets, используемые для обучения военнослужащих, стоили значительно дешевле — около 7000 долларов в 2014 году.

Важен тот факт, что система HIMARS не производит одиночные выстрелы. Во время одного пуска выстреливается сразу шесть ракет.

Таким образом, стоимость одного выстрела ракетной системы залпового огня M142 HIMARS в настоящее время оценивается ориентировочно в 900 тысяч долларов США.

Напомним, ранее Новини.LIVE писали, сколько стоит один выстрел из системы противовоздушной обороны Patriot.