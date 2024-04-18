Стало известно, сколько памятников культуры уничтожили оккупанты в Луганской области
Российские силы продолжают разрушать украинские памятники культурного наследия. Задокументировано, что с начала полномасштабного вторжения оккупанты разрушили или полностью уничтожили 31 объект культурного наследия в Луганской области.
Об этом сообщили в Луганской ОВА.
Какие достопримечательности уничтожили оккупанты
Сегодня, 18 апреля, мир отмечает Международный день достопримечательностей и достопримечательностей. Однако вместо того, чтобы охранять и привлекать туристов к историческим и культурным сокровищам, Украина вынуждена документировать их уничтожение.
Историческая Ильинская церковь, построенная в 1861 году в селе Варваровка Кременского района, пострадала от вражеских обстрелов.
Памятник архитектуры Бельгийского наследия в Лисичанске, историческое имение, где располагался лицей №17, был полностью разрушен. Российский снаряд попал прямо в здание, огонь уничтожил памятник, которому больше ста лет, оставив только стены.
Екатеринская церковь в городе Счастье тоже пострадала. Российские войска повредили во время артиллерийских обстрелов в конце февраля 2022 года ее уникальную мозаичную плитку на полу, которую по местным легендам невозможно было похитить или уничтожить.
Также пострадал Дворец культуры химиков в Северодонецке, который был гордостью и символом города, местом сбора местных жителей на праздничные мероприятия и концерты.
В настоящее время доступна информация о повреждении или уничтожении 31 объекта культурного наследия в Луганской области.
Напомним, что полицейские Луганской области попали под обстрел, раздавая гуманитарную помощь.
Ранее мы писали, что в Луганске россияне перепрофилируют учителей украинского языка на преподавателей русского.
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