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Стало известно, сколько памятников культуры уничтожили оккупанты в Луганской области

18 апреля 2024 18:37
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Бригадир София
редактор
Стало известно, сколько памятников культуры уничтожили оккупанты в Луганской области
Лисичанская 100-летняя гимназия. Фото: t.me/luhanskaVTSA
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Российские силы продолжают разрушать украинские памятники культурного наследия. Задокументировано, что с начала полномасштабного вторжения оккупанты разрушили или полностью уничтожили 31 объект культурного наследия в Луганской области.

Об этом сообщили в Луганской ОВА.

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Какие достопримечательности уничтожили оккупанты

Сегодня, 18 апреля, мир отмечает Международный день достопримечательностей и достопримечательностей. Однако вместо того, чтобы охранять и привлекать туристов к историческим и культурным сокровищам, Украина вынуждена документировать их уничтожение.

Историческая Ильинская церковь, построенная в 1861 году в селе Варваровка Кременского района, пострадала от вражеских обстрелов.

Памятник архитектуры Бельгийского наследия в Лисичанске, историческое имение, где располагался лицей №17, был полностью разрушен. Российский снаряд попал прямо в здание, огонь уничтожил памятник, которому больше ста лет, оставив только стены.

Екатеринская церковь в городе Счастье тоже пострадала. Российские войска повредили во время артиллерийских обстрелов в конце февраля 2022 года ее уникальную мозаичную плитку на полу, которую по местным легендам невозможно было похитить или уничтожить.

Также пострадал Дворец культуры химиков в Северодонецке, который был гордостью и символом города, местом сбора местных жителей на праздничные мероприятия и концерты.

Сообщение Артема Лисогора. Фото: скриншот
Пост Артема Лисогора. Фото: скриншот

В настоящее время доступна информация о повреждении или уничтожении 31 объекта культурного наследия в Луганской области.

Напомним, что полицейские Луганской области попали под обстрел, раздавая гуманитарную помощь.

Ранее мы писали, что в Луганске россияне перепрофилируют учителей украинского языка на преподавателей русского.

россия
памятник архитектуры
Украина
Луганская область
оккупанты

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