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У Луганську росіяни перепрофілюють вчителів української мови на викладачів російської

14 квітня 2024 10:42
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У Луганську росіяни перепрофілюють вчителів української мови на викладачів російської
Діти у школі на окупованій території. Фото: росЗМІ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У тимчасово окупованому Луганську російські загарбники перепрофілюють педагогів, які мають диплом про освіту "Українська мова та література", на вчителів російської. "Курси" триватимуть для кожного педагога загалом 256 годин.

Про це повідомила Луганська обласна державна адміністрація у неділю, 14 квітня.

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"Навчальний заклад, який загарбники називають Луганським державним педагогічним університетом, що діє на тимчасово захопленій території, проводить безкоштовне профнавчання за напрямами "Російська мова та література" та "Дошкільна освіта", — ідеться у повідомленні.

В обладміністрації розповіли, що на курси направляють педагогів, які мають диплом про освіту зі спеціальністю "Українська мова та література", а також тих, в кого не дійсні курси підвищення кваліфікації після 2014 року.

"Кадри для пропаганди серед школярів там готові штампувати за 256 годин. Саме стільки тривають ці курси", — зауважили в ОДА.

Раніше ми повідомляли, що російські окупанти проводять примусову мобілізацію у містах так званої "ЛНР". Зокрема, співробітники військкоматів шукають чоловіків, приходячи прямо додому.

В окупованому Донецьку розпочали пошуки 63-річного американця Рассела Боннера Бентлі, відомого як "Техас". Він працює на кремлівську медіагрупу "Росія сьогодні" і зник 8 квітня.

вчителі
Україна
Луганська область
окупанти
Росія

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