Стало відомо, скільки пам'яток культури знищили окупанти у Луганській області

Лисичанська 100-річна гімназія. Фото: t.me/luhanskaVTSA

Російські сили продовжують руйнувати українські пам’ятки культурної спадщини. Наразі задокументовано, що з початку повномасштабного вторгнення окупанти зруйнували або повністю знищили 31 об’єкт культурної спадщини в Луганській області.

Про це повідомили в Луганській ОВА.

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Які пам'ятки знищили окупанти

Сьогодні, 18 квітня, світ відзначає Міжнародний день пам’яток і визначних місць. Однак, замість того, щоб охороняти та приваблювати туристів до історичних та культурних скарбів, Україна вимушена документувати їхнє знищення.

Історична Іллінська церква, побудована у 1861 році у селі Варварівка Кремінського району, постраждала від ворожих обстрілів.

Пам’ятка архітектури Бельгійської спадщини у Лисичанську, історичний маєток, де розташовувався ліцей №17, була повністю зруйнована. Російський снаряд влучив прямо у будівлю, вогонь знищив пам’ятку, якій понад сто років, залишивши лише стіни.

Катеринська церква у місті Щастя також постраждала. Російські війська пошкодили під час артилерійських обстрілів у кінці лютого 2022 року, її унікальну мозаїчну плитку на підлозі, яку за місцевими легендами неможливо було викрасти чи знищити.

Також постраждав Палац культури хіміків у Сєвєродонецьку, який був гордістю та символом міста, місцем збору місцевих жителів на святкові заходи та концерти.

Допис Артема Лисогора. Фото: скриншот

Зараз доступна інформація про пошкодження або знищення 31 об’єкта культурної спадщини в Луганській області.

Нагадаємо, що поліцейські Луганської області потрапили під обстріл, роздаючи гуманітарну допомогу.

Раніше ми писали, що у Луганську росіяни перепрофілюють вчителів української мови на викладачів російської.