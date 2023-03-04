Стало известно, сколько украинских специалистов на ЗАЭС начали сотрудничество с рф

ЗАЭС

11 тысяч украинских специалистов находились на Запорожской АЭС до российской оккупации, 6,5 тысяч — остаются там до сих пор. Некоторая часть из них начала сотрудничество с рф.

Об этом рассказал глава НАЭК "Энергоатом" Петр Котин для DW.

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"Сейчас фактически в Энергодаре, городе-спутнике ЗАЭС, осталось 6,5 тысяч наших сотрудников станции. Остальные выехали за пределы оккупированной территории: большинство на территорию Украины, и мы их трудоустраиваем на наших других атомных станциях. Легитимный директор ЗАЭС, который имеет лицензию на эксплуатацию станции, Дмитрий Вербицкий и главный инженер Игорь Мурашов находятся в нашем офисе в Киеве. Кроме этого, в Киеве находится руководящий персонал — около 120 человек — бухгалтерия, кадровые службы, которые продолжают вести дела станции в соответствии с законами Украины. Ведь из тех 6,5 тысяч наших сотрудников, которые остались в Энергодаре, 4,5 тысяч человек регулярно ходит на работу", — рассказал Котин.

По словам главы НАЭК "Энергоатом", 2600 человек подписали контракты с "Росатомом". Он отметил, что с этими специалистами была приостановлена работа, заработная плата им не выплачивается. Некоторые из них начали сотрудничество с рф из-за пыток, кто-то из-за собственного желания, а другие из-за того, что нужно кормить свою семью.

"А еще 1900 человек — это украинские патриоты, часть из которых продолжает заботиться о ядерной безопасности на станции. Часть из них это оперативный персонал и руководители, без которых невозможно обслуживание станции, поэтому россияне ничего с ними не могут сделать. Части людей российские оккупанты заблокировали карточки доступа к ЗАЭС, но они наши работники. Этим людям мы продолжаем платить зарплату. И им начисляются надбавки на период оккупации. В прошлом году это было 20 процентов, а с первого января этого года — 50 процентов надбавки к зарплате", — добавил Котин.

Напомним, год назад российские оккупанты штурмом захватили Запорожскую АЭС. Благодаря украинскому персоналу, который остался работать, удается избежать ядерной аварии. Президент государственного предприятия НАЭК "Энергоатом" Петр Котин рассказал о ситуации на ЗАЭС после одного года оккупации.

Также мы писали, что российские оккупационные войска, которые находятся на ЗАЭС, не могут заставить большинство персонала Запорожской атомной электростанции согласиться на сотрудничество. Украинские атомщики отказываются работать с врагом.