Столтенберг назвал количество снарядов, которое ВСУ тратят за сутки
Украинская армия ежедневно тратит от 4 до 7 тысяч артиллерийских снарядов. Это в несколько раз меньше, чем выстреливают по позициям Сил обороны российские оккупационные подразделения.
Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью изданию The Guardian.
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Масштабы артиллерийских расходов
По словам Столтенберга, на фронтах российско-украинского военного конфликта ведется активная артиллерийская война.
"Бои настолько интенсивны, что Украина в день использует от 4 до 7 тысяч артиллерийских снарядов", — отметил генсек НАТО, добавив, что российская армия за этот же промежуток времени использует до 20 тысяч снарядов.
"Текущий уровень затрат боеприпасов выше уровня производства", — констатировал Йенс Столтенберг.
Помощь для Украины и НАТО
Генеральный секретарь НАТО также напомнил, что россия не планирует никакого мира, а хочет воевать и дальше.
Поэтому членам Альянса нужно быть готовыми к дальнейшей поддержке Украины, в частности оружием и боеприпасами.
Кроме того, Йенс Столтенберг призвал входящие в НАТО страны увеличить расходы на собственную оборону до 2% ВВП минимум.
Напомним, несколько стран Европейского союза готовятся конкретизировать инициативу по оказанию помощи Украине, предлагая передать Вооруженным силам Украины 1 миллион артиллерийских снарядов до конца 2023 года. Эта инициатива уже получила поддержку стран Балтии, Польши, Финляндии и Румынии. Она включена в проект заключения саммита Европейского союза, который состоится 23-24 марта.
Фото: Facebook-страница SG Jens Stoltenberg