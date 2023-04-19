Столтенберг заявил, что союзники продолжат поддерживать Украину, несмотря на ядерные угрозы РФ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото: REUTERS/Johanna Geron

Западные союзники продолжат поддерживать Украину в войне против России. Они не откажутся от этого, несмотря на угрозы Москвы применить ядерное оружие.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на 18-й ежегодной конференции Альянса по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению оружия массового уничтожения, передает "Европейская правда".

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Союзники продолжат помогать Украине

Генсек НАТО заявил, что Российская Федерация хочет подорвать основы международной системы безопасности, игнорируя, нарушая или отказываясь от значительной части сети международных соглашений по контролю над вооружениями, удерживающими мир в безопасности.

"Это безответственные действия, направленные на то, чтобы удержать союзников по НАТО от поддержки Украины. Но они не сработают. Потому что пока мы серьезно относимся к российским угрозам, нас не запугать", — подчеркнул Столтенберг.

Он отметил, что Россия решила приостановить свое участие в новом Договоре о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений. Москва не соблюдает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а также усиливает провокационную ядерную риторику.

"Россия — самая непосредственная угроза нашей безопасности", — добавил Столтенберг.

Напомним, заместитель начальника ГУР МО Вадим Скибицкий заявил, что угрозы применения ядерного оружия со стороны российского президента Владимира Путина не влияют на военную помощь от союзников и, скорее всего, пропаганды. Он также отметил, что это не первый случай применения ядерного шантажа со стороны Путина.

Также мы писали, что Великобритания на встрече министров иностранных дел Большой семерки напомнила о ядерных угрозах России. Британская делегация подчеркнула, что G7 должна быть готова к любым шагам РФ.

Добавим, Кремль вновь начал шантажировать Запад ядерным оружием, анонсировав его размещение в Беларуси. На этот шаг РФ пошла для того, чтобы остановить поставки оружия Украине перед ожидаемым контрнаступлением ВСУ.