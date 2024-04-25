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Столтенберг призвал союзников НАТО ускорить поставки помощи Украине

25 апреля 2024 22:56
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Столтенберг призвал союзников НАТО ускорить поставки помощи Украине
Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото: flickr/nato
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в среду, 24 апреля, подписал законопроект о помощи Украине. Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг во время мероприятия в Берлине призвал союзников ускорить ее поставки.

Об этом пишет УП в четверг, 25 апреля.

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"Теперь наша обязанность — превратить эти обязательства в реальные поставки оружия и боеприпасов и сделать это быстро", — сказал Столтенберг.

Он отметил, что в последние месяцы "союзники по НАТО не оказали поддержку, которую обещали", но для победы Украины "еще не поздно". По словам генсека, большая поддержка уже на подходе.

Напомним, агентство Reuters сообщило, что США в течение последних недель незаметно отправили в Украину ракеты ATACMS большой дальности.

Кроме того, США заранее перебросили в страны Европы большую часть пакета военной помощи Украине. В настоящее время она находится в Германии и Польше.

Также мы писали, что британский адмирал Энтони Радакин считает, что после предоставления Украине дальнобойных ракет ударов по территории России будет больше.

США
НАТО
военная помощь
Украина
Йенс Столтенберг
война в Украине

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