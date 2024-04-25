Столтенберг закликав союзників НАТО прискорити постачання допомоги Україні

Генсек НАТО Єнс Столтенберг. Фото: flickr/nato

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден в середу, 24 квітня, підписав законопроєкт про допомогу Україні. Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг під час захожу в Берліні закликав союзників прискорити її постачання.

Про це пише УП в четвер, 25 квітня.

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"Тепер наш обов'язок — перетворити ці зобов'язання на реальні постачання зброї та боєприпасів і зробити це швидко", — сказав Столтенберг.

Він зауважив на тому, що останніми місяцями "союзники по НАТО не надали підтримку, яку обіцяли", але для перемоги України "ще не пізно". За словами Генсека, більша підтримка вже на підході.

Нагадаємо, агентство Reuters повідомило, що США протягом останніх тижнів непомітно відправили в Україну ракети ATACMS великої дальності.

Крім того, США заздалегідь перекинули до країн Європи більшу частину пакета військової допомоги Україні. Наразі вона перебуває у Німеччині та Польщі.