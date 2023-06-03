По стопам Пригожина: в РФ пополняют живую силу заключенными, — Генштаб

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

Российские оккупанты пополняют живую силу за счет заключенных. Чтобы компенсировать убытки в численности своих военных, противник продолжает мобилизовать свое население к военной службе, используя различные методы агитации.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Пополнение живой силы оккупантов

В Зоринске Алтайского края представители уголовно-исполнительной службы общаются с людьми, которым было условно-досрочно освобождено от исполнения наказания. Они проводят информационные кампании, стимулируя их подписать контракт на срок от 3 до 5 месяцев военной службы.

Ранее, одиозный российский бизнесмен Евгений Пригожин вербовал заключенных в тюрьмах. В частности, он приехал даже в колонию, где отбывает наказание оппозиционер Алексей Навальный. По информации свидетелей, Евгений Пригожин прилетел на вертолете, всю колонию собрали на стадионе, присутствовало также руководство колонии.

Напомним, что накануне, 2 июня, число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет более 500 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять большое количество военной техники, в частности танки, бронемашины и артиллерийские системы.