Стопами Пригожина: у РФ поповнюють живу силу ув'язненими, — Генштаб

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Російські окупанти поповнюють живу силу шляхом ув'язнених. Щоб компенсувати збитки чисельності своїх військових, противник продовжує мобілізувати своє населення до військової служби, використовуючи різні методи агітації.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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У Зоринську Алтайського краю представники кримінально-виконавчої служби спілкуються з людьми, яким було умовно-достроково звільнено від виконання покарання. Вони проводять інформаційні кампанії, стимулюючи їх підписати контракт терміном від 3 до 5 місяців військової служби.

Раніше одіозний російський бізнесмен Євген Пригожин вербував ув'язнених у в'язницях. Зокрема він приїхав навіть до колонії, де відбуває покарання опозиціонер Олексій Навальний. За інформацією свідків, Євген Пригожин прилетів гелікоптером, всю колонію зібрали на стадіоні, було також керівництво колонії.

Нагадаємо, що напередодні, 2 червня, кількість знищених минулої доби російських окупантів становить понад 500 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати велику кількість військової техніки, зокрема танки, бронемашини та артилерійські системи.