ВСУ за сутки уничтожили более полусотни единиц военной техники РФ, — Генштаб

Украинские военные готовятся нанести удар по врагу. Фото: Генштаб ВСУ

Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет более 500 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять большое количество военной техники, в частности танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

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За 1 июня украинские защитники уничтожили на фронтах войны около 540 российских оккупантов.

Кроме того, россияне за сутки потеряли более 50 единиц военной техники — в частности, 15 танков, 12 бронемашин, 27 артиллерийских систем, а также шесть беспилотников разных типов.

Общие потери вражеской армии за время войны

Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:

личного состава — около 208 910 (+540) человек ликвидировано;

танков — 3 819 (+15) ед.;

боевых бронированных машин — 7 490 (+12) ед.;

артиллерийских систем — 3 501 (+27) ед.;

РСЗО — 575 (+0) ед.;

средств ПВО — 335 (+2) ед.;

самолетов — 313 (+0) ед.;

вертолетов — 298 (+0) ед.;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 3137 (+6) ед.;

крылатых ракет — 1117 (+10) ед.;

кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн — 6 267 (+28) ед.;

специальной техники — 465 (+7) ед.

Утраты российской армии на 2 июня 2023 года

Инфографика: Генштаб ВСУ

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