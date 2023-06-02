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ВСУ за сутки уничтожили более полусотни единиц военной техники РФ, — Генштаб

2 июня 2023 09:05
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
ВСУ за сутки уничтожили более полусотни единиц военной техники РФ, — Генштаб
Украинские военные готовятся нанести удар по врагу. Фото: Генштаб ВСУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет более 500 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять большое количество военной техники, в частности танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

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Ликвидированные россияне

За 1 июня украинские защитники уничтожили на фронтах войны около 540 российских оккупантов.

Кроме того, россияне за сутки потеряли более 50 единиц военной техники — в частности, 15 танков, 12 бронемашин, 27 артиллерийских систем, а также шесть беспилотников разных типов.

Общие потери вражеской армии за время войны

Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:

  • личного состава — около 208 910 (+540) человек ликвидировано;
  • танков — 3 819 (+15) ед.;
  • боевых бронированных машин — 7 490 (+12) ед.;
  • артиллерийских систем — 3 501 (+27) ед.;
  • РСЗО — 575 (+0) ед.;
  • средств ПВО — 335 (+2) ед.;
  • самолетов — 313 (+0) ед.;
  • вертолетов — 298 (+0) ед.;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 3137 (+6) ед.;
  • крылатых ракет — 1117 (+10) ед.;
  • кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 6 267 (+28) ед.;
  • специальной техники — 465 (+7) ед.
Утраты российской армии на 2 июня 2023 года
Утраты российской армии на 2 июня 2023 года
Инфографика: Генштаб ВСУ

О том, как развиваются события на фронте, самые актуальные новости войны и главные направления российского наступления можно узнать в материале Института изучения войны.

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