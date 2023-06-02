ВСУ за сутки уничтожили более полусотни единиц военной техники РФ, — Генштаб
Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет более 500 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять большое количество военной техники, в частности танки, бронемашины и артиллерийские системы.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Ликвидированные россияне
За 1 июня украинские защитники уничтожили на фронтах войны около 540 российских оккупантов.
Кроме того, россияне за сутки потеряли более 50 единиц военной техники — в частности, 15 танков, 12 бронемашин, 27 артиллерийских систем, а также шесть беспилотников разных типов.
Общие потери вражеской армии за время войны
Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:
- личного состава — около 208 910 (+540) человек ликвидировано;
- танков — 3 819 (+15) ед.;
- боевых бронированных машин — 7 490 (+12) ед.;
- артиллерийских систем — 3 501 (+27) ед.;
- РСЗО — 575 (+0) ед.;
- средств ПВО — 335 (+2) ед.;
- самолетов — 313 (+0) ед.;
- вертолетов — 298 (+0) ед.;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 3137 (+6) ед.;
- крылатых ракет — 1117 (+10) ед.;
- кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн — 6 267 (+28) ед.;
- специальной техники — 465 (+7) ед.
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