СтратКом показал, как артиллерия ВСУ "минусирует" пушки оккупантов
Украинская артиллерия поддерживает наступательные действия Вооруженных сил Украины. В том числе она метко работает по орудиям врага.
Видео работы артиллеристов 40-й отдельной артиллерийской бригады имени Великого князя Витовта разместил СтратКом.
Украинские воины уничтожили вражеские пушки
"Воины 40-й отдельной артиллерийской бригады имени Великого князя Витовта уничтожили вражескую артиллерийскую позицию и пушку Д-30 оккупантов", — говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали, что командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал- полковник Александр Сырский показал работу артиллерии на Бахмутском направлении.
Напомним, российские оккупанты активно применяют химическое оружие на фронте. Иногда из-за таких действий противника украинским военным приходится отходить.