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СтратКом показал, как артиллерия ВСУ "минусирует" пушки оккупантов

10 сентября 2023 15:01
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
СтратКом показал, как артиллерия ВСУ "минусирует" пушки оккупантов
Украинская артиллерия в действии. Фото: Скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Украинская артиллерия поддерживает наступательные действия Вооруженных сил Украины. В том числе она метко работает по орудиям врага.

Видео работы артиллеристов 40-й отдельной артиллерийской бригады имени Великого князя Витовта разместил СтратКом.

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"Воины 40-й отдельной артиллерийской бригады имени Великого князя Витовта уничтожили вражескую артиллерийскую позицию и пушку Д-30 оккупантов", — говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал- полковник Александр Сырский показал работу артиллерии на Бахмутском направлении.

Напомним, российские оккупанты активно применяют химическое оружие на фронте. Иногда из-за таких действий противника украинским военным приходится отходить.

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