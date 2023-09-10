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СтратКом показав, як артилерія ЗСУ завзято "мінусує" гармати окупантів

10 вересня 2023 15:01
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
СтратКом показав, як артилерія ЗСУ завзято "мінусує" гармати окупантів
Українська артилерія в дії. Фото: Скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Українська артилерія підтримує наступальні дії Збройних сил Україну. У тому числі вона влучно працює по гарматах ворога.

Відео роботи артилеристів 40-ої окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта розмістив СтратКом.

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"Воїни 40-ої окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта знищили ворожу артилерійську позицію та гармату Д-30 окупантів", — говориться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський показав роботу артилерії на Бахмутському напрямку.

Нагадуємо, російські окупанти активно застосовують хімічну зброю на фронті. Інколи через такі дії противника українським військовим доводиться відходити.

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