СтратКом показав, як артилерія ЗСУ завзято "мінусує" гармати окупантів

Українська артилерія в дії. Фото: Скриншот

Українська артилерія підтримує наступальні дії Збройних сил Україну. У тому числі вона влучно працює по гарматах ворога.

Відео роботи артилеристів 40-ої окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта розмістив СтратКом.

Читайте також:

Українські воїни знищили ворожі гармати

"Воїни 40-ої окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта знищили ворожу артилерійську позицію та гармату Д-30 окупантів", — говориться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський показав роботу артилерії на Бахмутському напрямку.

Нагадуємо, російські окупанти активно застосовують хімічну зброю на фронті. Інколи через такі дії противника українським військовим доводиться відходити.