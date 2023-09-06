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"Ворог горить": Сирський показав роботу артилерії на Бахмутському напрямку

6 вересня 2023 12:08
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
"Ворог горить": Сирський показав роботу артилерії на Бахмутському напрямку
Робота української артилерії. Фото: скриншот із відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський показав роботу артилерії на Бахмутському напрямку.

Відео Олександр Сирський опублікував у своєму Telegram-каналі.

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Робота української артилерії

"Працює арта 22-ї ОМБр на Бахмутському напрямку", — написав Сирський.

Він наголосив, що ворог горить.

Нагадаємо, командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський розповів про оперативну обстановку на східних напрямках фронту. За його словами, вона залишається складною. Ворог не полишає свої плани вийти на кордони Донецької та Луганської областей, а також готується взяти реванш та перехопити оперативну ініціативу. 

Також ми писали, що за минулу добу українські військові зменшили кількість російської армії приблизно на 610 осіб. Також ворог продовжує шаленими темпами втрачати важливу техніку для ведення війни.

Додамо, українські військові продовжують знищувати склади боєприпасів російських окупантів. Ворог залишається без озброєння. Так, військові 40 окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта показали, як знищили склад боєприпасів противника.

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