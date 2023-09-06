Військовий розповів, як окупанти застосовують хімічну зброю на передовій

Заступник начальника розвідки батальйону "Вовки Да Вінчі" та один із його лідерів Сергій Філімонов. Фото: скриншот з відео

Російські окупанти активно застосовують хімічну зброю на фронті. Інколи через такі дії противника українським військовим доводиться відходити.

Про це розповів заступник начальника розвідки батальйону "Вовки Да Вінчі" та один із його лідерів Сергій Філімонов в інтерв'ю "Українській правді".

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За словами військового, російські окупанти запускають у бік українських позицій одразу декілька дронів. Перший скидає у бліндаж або окоп газ хлорпікрин. Внаслідок цього українські військові починають задихатися і змушені відходити назад.

"Коли ти вилазиш із бліндажа — вони кидають гранати, ВОГи скидають. Якщо є поранені або вбиті — ви змушені робити евакуацію. Коли ви робите на позиціях евакуацію, то в цей момент вони починають робити "м'ясний штурм", — розповів Філімонов.

Він каже, що якщо ворог має успіх у своїх штурмових діях, то займає ті самі бліндажі ЗСУ, які закидав хімікатами. Українським військовим інколи доводиться відходити на 50-100 метрів в інший бік і знову рити для себе окопи.

"Знову вкопуєтеся, поки ви копаєтеся — вони знову стріляють дронами", — додав Філімонов.

Нагадаємо, за минулу добу українські військові зменшили кількість російської армії приблизно на 610 осіб. Також ворог продовжує шаленими темпами втрачати важливу техніку для ведення війни.

Також ми писали, що командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський розповів про оперативну обстановку на східних напрямках фронту. За його словами, вона залишається складною. Ворог не полишає свої плани вийти на кордони Донецької та Луганської областей, а також готується взяти реванш та перехопити оперативну ініціативу.