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Сухопутные войска ВСУ приняли решение реорганизовать 67-ю ОМБр после потерь позиций на фронте

16 апреля 2024 21:35
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Сухопутные войска ВСУ приняли решение реорганизовать 67-й ОМБр после потерь позиций на фронте
Военные 67-й ОМБр. Иллюстрированное фото: Сухопутные войска ВС Украины
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Командование Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины анонсировало решение о реорганизации штурмового батальона 67-й отдельной механизированной бригады, предусматривающее выделение его в отдельную штурмовую воинскую часть. Это решение согласовано с целью повышения всеобщей боевой готовности и эффективности Сил обороны Украины.

Об этом говорится в сообщении на официальной Facebook-странице командования Сухопутных войск ВСУ.

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Реорганизация 67-й отдельной механизированной бригады

Как отмечают в Сухопутных войсках, подобные реорганизации являются постоянным процессом, направленным на усовершенствование организационной структуры и укрепление обороноспособности украинских войск. Количество и объемы таких мер не разглашаются, чтобы не усложнять ситуационную осведомленность противника о будущих действиях и намерениях Вооруженных Сил Украины.

Командование подчеркивает, что в условиях военного положения органы военного управления оставляют за собой право не комментировать детали решений, направленных на повышение боеспособности войск и оптимизацию их боевой деятельности.

В Сухопутных войсках ВСУ отмечено, что работа по усовершенствованию организационной структуры продолжается постоянно с учетом результатов боевых операций и анализа выполненных задач. Основная цель этих мер – повышение устойчивости и эффективности обороны.

Сухопутные войска ВСУ приняли решение реорганизовать 67-ю ОМБр после потерь позиций на фронте - фото 1
Скриншот сообщения Сухопутных войск ВСУ

Напомним, что Силы обороны Украины продолжают нуждаться больше людей в защите нашей Родины от российских захватчиков. Военные активно призывают гражданских присоединяться к ним в этой борьбе.

Также мы писали о том, что украинские десантники отомстили врагу за его штурм возле Новомихайловки Донецкой области. Бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады уничтожили танки и бронированные машины врага.

ВСУ
военные
Бригада
война в Украине

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