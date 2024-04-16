Сухопутні війська ЗСУ прийняли рішення реорганізувати 67-му ОМБр після втрат позицій на фронті

Військові 67-ої ОМБр. Ілюстроване фото: Сухопутні війська ЗС України

Командування Сухопутних військ Збройних Сил України анонсувало рішення про реорганізацію штурмового батальйону 67-ї окремої механізованої бригади, яке передбачає виокремлення його в окрему штурмову військову частину. Це рішення узгоджене з метою підвищення загальної бойової готовності та ефективності Сил оборони України.

Про це йдеться в повідомленні на офіційній Facebook-сторінці командування Сухопутних військ ЗСУ.

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Як зазначають у Сухопутних військах, подібні реорганізації є постійним процесом, спрямованим на удосконалення організаційної структури та зміцнення обороноздатності українських військ. Кількість та обсяги таких заходів не розголошуються, щоб не ускладнювати ситуаційну обізнаність противника щодо майбутніх дій та намірів Збройних Сил України.

Командування підкреслює, що в умовах воєнного стану органи військового управління залишають за собою право не коментувати деталі рішень, спрямованих на підвищення боєздатності військ та оптимізацію їхньої бойової діяльності.

У Сухопутних військах ЗСУ зазначено, що робота з удосконалення організаційної структури триває постійно з урахуванням результатів бойових операцій та аналізу виконаних завдань. Основна мета цих заходів — підвищення стійкості та ефективності оборони.

Скриншот допису Сухопутних військ ЗСУ

Нагадаємо, що Сили оборони України продовжують потребувати більше людей для захистку нашої Батьківщини від російських загарбників. Військові активно закликають цивільних приєднуватися до них у цій боротьбі.

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