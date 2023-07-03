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Суми атакували безпілотники: зруйнована частина багатоповерхівки

3 липня 2023 11:48
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Суми атакували безпілотники: зруйнована частина багатоповерхівки
Наслідки атаки дронів на Суми. Фото: "Суспільне Суми"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Російські окупанти завдали удару по Сумах за допомогою дронів-камікадзе. Внаслідок влучання було зруйновано частину житлової багатоповерхівки у центрі міста.

Про це повідомило "Суспільне Суми" на своєму Telegram-каналі.

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Атака дронів на Суми

Сьогодні, 3 липня, російські окупаційні війська атакували адміністративний центр Сумської області.

Для атаки були використані дрони-камікадзе.

За інформацією, наданою Новинам.LIVE місцевими жителями, протиповітряна оборона збила щонайменше два російські безпілотники.

Пошкоджена багатоповерхівка

На жаль, не обійшлося без влучань на території Сум.

У центрі обласного центру було пошкоджено житлову багатоповерхівку.

Атака на Суми
Атака на Суми

Про можливі жертви серед мешканців будинку поки що не повідомляється.

У Сумах триває повітряна тривога.

Міські пабліки повідомили, що деякі вулиці у Сумах перекрили.

У Сумах перекрили вулиці
У Сумах перекрили вулиці

Нагадаємо, 18 червня російські окупанти обстріляли з артилерії центральну частину міста Білопілля Сумського району.

Внаслідок обстрілу РФ загинули 4-річний хлопчик та його тато. Під час атаки вони перебували на вулиці.

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