Суми атакували безпілотники: зруйнована частина багатоповерхівки
Російські окупанти завдали удару по Сумах за допомогою дронів-камікадзе. Внаслідок влучання було зруйновано частину житлової багатоповерхівки у центрі міста.
Про це повідомило "Суспільне Суми" на своєму Telegram-каналі.
Атака дронів на Суми
Сьогодні, 3 липня, російські окупаційні війська атакували адміністративний центр Сумської області.
Для атаки були використані дрони-камікадзе.
За інформацією, наданою Новинам.LIVE місцевими жителями, протиповітряна оборона збила щонайменше два російські безпілотники.
Пошкоджена багатоповерхівка
На жаль, не обійшлося без влучань на території Сум.
У центрі обласного центру було пошкоджено житлову багатоповерхівку.
Про можливі жертви серед мешканців будинку поки що не повідомляється.
У Сумах триває повітряна тривога.
Міські пабліки повідомили, що деякі вулиці у Сумах перекрили.
Нагадаємо, 18 червня російські окупанти обстріляли з артилерії центральну частину міста Білопілля Сумського району.
Внаслідок обстрілу РФ загинули 4-річний хлопчик та його тато. Під час атаки вони перебували на вулиці.