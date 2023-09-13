Спутники NASA зафиксировали три очага огня после ночной атаки в Севастополе
Спутники Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) зафиксировали масштабный пожар в Севастополе после ночной атаки. Возгорание возникло на территории Севастопольского морского завода.
Последствия атаки на Севастополь видны на карте пожаров проекта FIRMS.
Ночная атака на Севастополь
Как заметно на спутниковых снимках, пожар в Севастополе приобрел серьезные масштабы. Возгорание зафиксировали в 4:00.
При этом местный Telegram-канал "Крымский ветер" отмечает, что все три очага пожаров после удара находятся на территории морского завода в Севастополе. Два из них — в Южной бухте, еще один — в Корабельной бухте.
Ранее мы сообщали, что из-за взрывов и пожара во временно оккупированном Севастополе на судоремонтном заводе могли быть повреждены большой десантный корабль "Рапуча" и подводная лодка KILO.
Напомним, в ночь на 13 сентября в Севастополе "прилетело" по судоремонтному заводу. В местных пабликах утверждают, что взрывов в районе было около трех, а оккупационные власти сообщили о десятках пострадавших.