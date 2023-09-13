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Спутники NASA зафиксировали три очага огня после ночной атаки в Севастополе

13 сентября 2023 09:50
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Спутники NASA зафиксировали три очага огня после ночной атаки в Севастополе
Удар по Севастополю. Фото: росСМИ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Спутники Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) зафиксировали масштабный пожар в Севастополе после ночной атаки. Возгорание возникло на территории Севастопольского морского завода.

Последствия атаки на Севастополь видны на карте пожаров проекта FIRMS.

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Как заметно на спутниковых снимках, пожар в Севастополе приобрел серьезные масштабы. Возгорание зафиксировали в 4:00.

Спутниковые фотографии пожаров в Севастополе. Фото: Firms Fire Map/NASA

При этом местный Telegram-канал "Крымский ветер" отмечает, что все три очага пожаров после удара находятся на территории морского завода в Севастополе. Два из них — в Южной бухте, еще один — в Корабельной бухте.

Очаги возгорания в Севастополе. Фото: Крымский ветер

Ранее мы сообщали, что из-за взрывов и пожара во временно оккупированном Севастополе на судоремонтном заводе могли быть повреждены большой десантный корабль "Рапуча" и подводная лодка KILO.

Напомним, в ночь на 13 сентября в Севастополе "прилетело" по судоремонтному заводу. В местных пабликах утверждают, что взрывов в районе было около трех, а оккупационные власти сообщили о десятках пострадавших.

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