"Сплошной некролог" нашей эпохи: Алина Михайлова о цене за будущее

Руководитель медицинской службы механизированного батальона Волки Да Винчи Алина Михайлова. Фото: facebook.com/MykhailovaKMR

Руководитель медицинской службы механизированного батальона Волки Да Винчи Алина Михайлова заявила, что ее поколение со времен Революции Достоинства находится в постоянной борьбе. Многие герои, которые были "у источников" погибли, их надо помнить, но также не стоит забывать и тех, кто перебежал на другую сторону "замаливать грехи".

Об этом Михайлова рассказала в интервью NV.

Читайте также:

Поколение борьбы

"Майдан начался в 2013-м, прошло 10 лет. То есть это 10 лет жизни, в которой ты постоянно за что-то борешься, за свои права, за свою страну потом. И это постоянная борьба и состояние беспокойства", — отметила Алина Михайлова.

Михайлова заявила, что многие люди, которых она знала, погибли во время полномасштабной войны. Хотя это люди, которые были "возле источников".

"Нас становится все меньше. Людей, которые были свидетелями событий Революции достоинства, первого вторжения РФ, гораздо меньше. И, наверное, пройдет пару лет, и нашу историю, возможно, будут рассказывать совсем другие люди. Поэтому нужно сохранить память. Потому что все, что остается после всех этих событий, после революции достоинства — память об этих людях, об их геройском поступке, о том, кем они были и что сделали для этой страны. И так будет с этой войной, к сожалению», — отметила Михайлова.

Не будем забывать героев и предателей

Руководитель медслужбы выразила мнение, что "сплошной некролог", который мы сейчас пишем, является ценой нашего будущего. Важно сейчас "создать определенный институт имиджа, репутации".

"Очень много людей, которые до полномасштабной войны были "невежливыми", решили, что им это забудется, и они аннулируют свой счетчик плохих дел, плохих выдворений и взглядов. Так не должно быть. Я считаю, что те, кто исповедовал определенные нарративы" какая разница", "дружный народ", "мы все братья" должны быть "на карандашике", чтобы наша страна дальше не строилась этими же людьми", — заявила руководитель медслужбы.

Она добавила, что говорит о "представителях Партии регионов, ОПЗЖ и т.п., которые сейчас стали крупными меценатами и помогают фронту".

Михайлова подчеркнула, что этого нельзя так оставлять и не нужно забывать, что сделали эти люди.

"К сожалению, у украинцев короткая память. И эту память нужно воспитывать. Не надо забывать, что сделали эти люди, и почему мы сегодня в этой точке", — отметила руководитель медслужбы.

Напомним, что общество не должно создавать "идеальный" образ военного и ждать, что все военные будут соответствовать этому образу. В то же время, военнослужащие ожидают от гражданских элементарного уважения и понимания, что им пришлось пережить на войне, как рассказала Алина Михайлова.

Также мы сообщали, что на десятый год войны в Украине нет ни одного кладбища для военных. Михайлова заявила, что Пантеон Героев на Аскольдовой Могиле должен быть потому, что это исторически абсолютно подходящее место.