"Суцільний некролог" нашої епохи: Аліна Михайлова про ціну за майбутнє

Керівниця медичної служби механізованого батальйону Вовки Да Вінчі Аліна Михайлова. Фото: facebook.com/MykhailovaKMR

Керівниця медичної служби механізованого батальйону Вовки Да Вінчі Аліна Михайлова заявила, що її покоління від часів Революції Гідності перебуває в постійній боротьбі. Багато героїв, що були "біля джерел" загинули, їх треба пам'ятати, але також не варто забувати й тих, хто перебіг на іншу сторону "замолювати гріхи".

Про це Михайлова розповіла в інтерв'ю NV.

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Покоління боротьби

"Майдан почався у 2013-му, минуло 10 років. Тобто це 10 років життя, в якому ти постійно за щось борешся, за свої права, за свою країну потім. І це постійна боротьба і стан неспокою", — зазначила Аліна Михайлова.

Михайлова зазначила, що багато людей, яких вона знала, загинули під час повномасштабної війни. Хоча це люди, які були "біля джерел".

"Нас стає все менше. Людей, які були свідками подій Революції гідності, першого вторгнення РФ, значно менше. І, напевно, пройде пару років, і нашу історію, можливо, будуть розказувати зовсім інші люди. Тому потрібно зберегти пам’ять. Бо все, що залишається після усіх цих подій, після Революції гідності — пам’ять про цих людей, про їх геройський вчинок, про те, ким вони були і що зробили для цієї країни. І так буде з цією війною, на жаль", — зазначила Михайлова.

Не забуваймо героїв і зрадників

Керівниця медслужби висловила думку, що "суцільний некролог", який ми наразі пишемо, є ціною за наше майбутнє. Важливо зараз "створити певний інститут іміджу, репутації".

"Дуже багато людей, які до повномасштабної війни були "нечемними", вирішили, що їм це забудеться, і вони анулюють свій лічильник поганих справ, поганих висалювань і поглядів. Так не має бути. Я вважаю, що ті, хто сповідував певні наративи "какая разница", "дружный народ", "мы все братья" мають бути "на карандашику", щоб наша країна далі не будувалася цими ж людьми", — заявила керівниця медслужби.

Вона додала, що говорить про "представників Партії регіонів, ОПЗЖ тощо, які зараз стали великими меценатами і допомагають фронту".

Михайлова наголосила, що цього не можна так лишати й не треба забувати, що зробили ці люди.

"На жаль, в українців коротка пам’ять. І цю пам’ять треба виховувати. Не треба забувати, що зробили ці люди, і чому ми сьогодні в цій точці", — зазначила керівниця медслужби

Нагадаємо, що суспільство не повинне створювати "ідеальний" образ військового та чекати, що всі військові будуть відповідати цьому образові. Водночас військовослужбовці очікують від цивільних елементарної поваги та розуміння, що їм довелося пережити на війні, як розповіла Аліна Михайлова.

Також ми повідомляли, що на десятий рік війни в Україні немає жодного єдиного кладовища для військових. Михайлова заявила, що Пантеон Героїв на Аскольдовій Могилі повинен бути тому, що це історично абсолютно відповідне місце.