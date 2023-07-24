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"Существенный удар по России": в ГУР прокомментировали повреждение Крымского моста

24 июля 2023 11:03
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
"Существенный удар по России": в ГУР прокомментировали повреждение Крымского моста
Представитель Главного управления разведки МОУ Вадим Скибицкий. Фото: Медиацентр Украина
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Удар по Крымскому мосту очень важен для России. Мост является важным объектом для руководства РФ, поэтому его повреждение является "болезненным".

Об этом сказал представитель ГУР МО Вадим Скибицкий в интервью "Мы ― Украина".

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Почему Россия построила Крымский мост

По его словам, Россия начала строить этот мост через Керченский пролив, когда был провален их план "новороссия". В нем предусматривалась организация коридора по сухопутному пути из России в Крым еще в первые годы российско-украинской войны.

"(Крымский мост. — Ред.) ― это стратегический объект, который обеспечивал российскую группировку войск сначала в Крыму, а сегодня обеспечивает всю южную группировку войск, которая находится и на полуострове, и на наших временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей", ― отметил разведчик.

Чем усложнится работа моста из-за удара

Скибицкий назвал произошедший недавно удар по Крымскому мосту "существенным ударом по России", ведь это значительно ухудшает поставки для российской армии.

"Мост ― это сложное сооружение, но возможность наносить (по нему. — Ред.) удары и препятствовать прежде всего логистическому военному обеспечению российских войск на нашей территории есть" , ― добавил представитель украинской разведки.

Напомним, в Институте изучения войны (ISW) отметили, что состоявшаяся 17 июля атака на Крымский мост, вероятно, будет иметь дальнейшие последствия для российской логистики на юге Украины. Движение перекрыто для всех видов транспорта.

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