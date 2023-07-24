"Существенный удар по России": в ГУР прокомментировали повреждение Крымского моста
Удар по Крымскому мосту очень важен для России. Мост является важным объектом для руководства РФ, поэтому его повреждение является "болезненным".
Об этом сказал представитель ГУР МО Вадим Скибицкий в интервью "Мы ― Украина".
Почему Россия построила Крымский мост
По его словам, Россия начала строить этот мост через Керченский пролив, когда был провален их план "новороссия". В нем предусматривалась организация коридора по сухопутному пути из России в Крым еще в первые годы российско-украинской войны.
"(Крымский мост. — Ред.) ― это стратегический объект, который обеспечивал российскую группировку войск сначала в Крыму, а сегодня обеспечивает всю южную группировку войск, которая находится и на полуострове, и на наших временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей", ― отметил разведчик.
Чем усложнится работа моста из-за удара
Скибицкий назвал произошедший недавно удар по Крымскому мосту "существенным ударом по России", ведь это значительно ухудшает поставки для российской армии.
"Мост ― это сложное сооружение, но возможность наносить (по нему. — Ред.) удары и препятствовать прежде всего логистическому военному обеспечению российских войск на нашей территории есть" , ― добавил представитель украинской разведки.
Напомним, в Институте изучения войны (ISW) отметили, что состоявшаяся 17 июля атака на Крымский мост, вероятно, будет иметь дальнейшие последствия для российской логистики на юге Украины. Движение перекрыто для всех видов транспорта.