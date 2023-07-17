Вибухи на Кримському мосту: експерт прогнозує нові "жести доброї волі" від РФ

Кримський міст після вибухів. Фото: РосЗМІ

Після щонайменше двох вибухів на Кримському мосту у ніч з 16 на 17 липня, прогнозів щодо розвитку воєнних подій в Україні побільшало. Так, військовий та громадський діяч Віктор Ягун заявив, що росіяни будуть змушені відступати з Херсонщини та Запоріжжя.

Про це він повідомив у етері телеканалу FREEДОМ.

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Військовий та громадський діяч Віктор Ягун вважає, що у разі серйозних пошкоджень Кримського мосту, росіянам будуть змушені втікати із тимчасово окупованих територій Херсонщини та Запоріжжя. Це пов'язано з тим, що більшість провізії та зброї загарбникам у ці області постачають через Крим.

"Зараз забезпечення 30% всього угруповання, яке знаходиться в Україні, йде через Крим, з тих 30%, це 90% через міст іде. Забезпечити постійне забезпечення угруповання, яке знаходиться в Криму, а також південні угруповання — Запорізької та Херсонської областей, за допомогою плавзасобів неможливо", — сказав Ягун.

До того ж, оскільки узбережжя під прицілом ЗСУ, а міст у Чонгарі знищений — альтернативних шляхів для росіян немає. Це, на думку експерта, може призвести до втечі ворогів з окупованих територій.

"Якщо так станеться, їм (окупантам - ред.) треба виявляти "добру волю" і принаймні вийти з окупованих територій Запорізької та Херсонської області. Це стане питанням номер один для супротивника, і для них це буде дуже серйозний удар і іміджевий, і стратегічний", — пояснив Віктор Ягун.

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