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"Суттєвий удар по Росії": в ГУР прокоментували пошкодження Кримського мосту

24 липня 2023 11:03
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
"Суттєвий удар по Росії": в ГУР прокоментували пошкодження Кримського мосту
Представник Головного управління розвідки МОУ Вадим Скібіцький. Фото: Медіацентр Україна
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Удар по Кримському мосту є дуже суттєвим для Росії. Міст є важливим об'єктом для керівництва РФ, тому його пошкодження є "болючим".

Про це сказав представник ГУР МО Вадим Скібіцький в інтерв’ю "Ми ― Україна".

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Чому Росія побудувала Кримський міст

За його словами, Росія почала будувати цей міст через Керченську протоку, коли був провалений їхній план "новоросія". В ньому передбачалась організація коридору сухопутним шляхом з Росії до Криму ще в перші роки російсько-української війни.

"(Кримський міст. — Ред.) ― це стратегічний об’єкт, який забезпечував російське угруповання військ спочатку в Криму, а сьогодні забезпечує все південне угруповання військ, яке перебуває і на півострові, і на наших тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей", ― зазначив розвідник.

Чим ускладниться робота мосту через удар

Скібіцький назвав удар по Кримському мосту, який відбувся нещодавно, "суттєвим ударом по Росії", адже це значно погіршує постачання для російської армії.

"Міст ― це складна споруда, але можливість наносити (по ньому. — Ред.) удари та перешкоджати, насамперед, логістичному воєнному забезпеченню російських військ на нашій території є", ― додав представник української розвідки. 

Нагадаємо, в Інституті вивчення війни (ISW) наголосили, що атака на Кримський міст, яка відбулася 17 липня, ймовірно, матиме подальші наслідки для російської логістики на півдні України. Рух перекрито для всіх видів транспорту.

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