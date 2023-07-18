В ISW оцінили наслідки вибуху на Кримському мосту для росіян

Кримський міст після вибухів. Фото: росЗМІ

Атака на Кримський міст, яка відбулась 17 липня, ймовірно, матиме подальші наслідки для російської логістики на півдні України. Рух перекрито для всіх видів транспорту.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

Читайте також:

Наслідки вибуху на Кримському мосту для росіян

Традиційно, після вибуху на мосту, російська влада звинуватила українські спецслужби в завданні безпілотного наземного удару по Керченському мосту між Росією та окупованим Кримом і назвала це "терористичним актом".

На кадрах видно, що один проліт Керченського мосту обвалився, а інший проліт зазнав пошкоджень, але залишився неушкодженим.

Кримський міст після вибухів. Фото: росЗМІ

"Міністерство транспорту Росії стверджувало, що удари не пошкодили залізничний міст або опори автомобільного мосту, а через кілька годин після удару залізничний рух через Керченський міст відновився", — йдеться у матеріалі.

Рух по мосту

Проте російська окупаційна влада перенаправила інтенсивний цивільний транспорт з окупованого Криму до Росії через окупований південь України, а російські джерела повідомили про значні затори в Джанкойському районі Криму та окупованій Херсонській області в бік Мелітополя.

Також з окупованого Криму почали тікати російські туристи і тим самим посили трафік на дорозі і в рази ускладнили російську логістику з Криму в тилові райони Запорізької та Херсонської областей. У зв'язку з цим окупаційна влада попросила мирних жителів розглянути інші шляхи евакуації, щоб пом’якшити безпосередні проблеми з транспортом.

"Українська сторона ніяк не коментує вибухи на мосту, проте він і військові райони в окупованому Криму є законними військовими цілями для українських сил під час їхнього захисту від повномасштабного російського вторгнення та окупації України", — наголосили аналітики ISW.

Нагадаємо, вночі 17 липня на Кримському мосту пролунало кілька вибухів. Також стало відомо про загиблих та постраждалих.

Згодом з'явилося відео перших хвилин після вибуху на Кримському мосту. На кадрах можна побачити, як над місцем вибуху здіймається густий дим.

Додамо, що окупаційна влада Криму прокоментувала інцидент на Кримському мосту. Проте конкретних причин вибуху там не назвали.