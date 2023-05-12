Рассвет рассказал, куда в первую очередь полетят британские ракеты

Полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан. Фото: УНИАН

Вчера, 11 мая, Великобритания подтвердила поставку в Украину ракет большой дальности Storm Shadow. Как отмечается, дальность крылатой ракеты составляет более 250 км. О предоставлении крылатых ракет для украинской армии заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Решение было принято после неоднократных просьб Украины предоставить больше оружия.

Об этом сообщается в эфире Новини.LIVE.

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В прямом эфире Новости.LIVE сегодня полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан вместе с ведущим Вадимом Ярошенко обсуждают ракеты Storm Shadow, которые Британия передаст Украине.

Напомним, ранее мы писали, что главной особенностью поставки ракет Storm Shadow является то, что эти авиационные ракеты. А Украине, как отмечают СМИ, пока не передали истребители для ее запуска.