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Рассвет рассказал, куда в первую очередь полетят британские ракеты

12 мая 2023 14:11
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Рассвет рассказал, куда в первую очередь полетят британские ракеты
Полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан. Фото: УНИАН
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Вчера, 11 мая, Великобритания подтвердила поставку в Украину ракет большой дальности Storm Shadow. Как отмечается, дальность крылатой ракеты составляет более 250 км. О предоставлении крылатых ракет для украинской армии заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Решение было принято после неоднократных просьб Украины предоставить больше оружия.

Об этом сообщается в эфире Новини.LIVE.

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В прямом эфире Новости.LIVE сегодня полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан вместе с ведущим Вадимом Ярошенко обсуждают ракеты Storm Shadow, которые Британия передаст Украине.

 

Напомним, ранее мы писали, что главной особенностью поставки ракет Storm Shadow является то, что эти авиационные ракеты. А Украине, как отмечают СМИ, пока не передали истребители для ее запуска.

 

 

 

 

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