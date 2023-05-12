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Поставка Україні ракет Storm Shadow: у ЗМІ розповіли, що зміниться на фронті

12 травня 2023 10:34
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Поставка Україні ракет Storm Shadow: у ЗМІ розповіли, що зміниться на фронті
Крилата ракета Storm Shadow. Фото: росЗМІ
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Головною особливістю поставки ракет Storm Shadow є те, що ці ракети авіаційні. А Україні, як зазначають ЗМІ, поки що не передали винищувачі для її пуску.

Про це повідомляє BBC.

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  • Перший — повітряні сили України модернізують літаки для застосування таких ракет, однак технічно це зробити складно. Або ж буде створено наземну пускову установку для цих ракет.
  • Другий варіант — повітряні сили ЗСУ отримають західні літаки для того, щоб запускати ці ракети. Перші два варіанти вимагатимуть не лише додаткових фінансових витрат, а й часу, йдеться в повідомленні.
  • Третій варіант — це передача винищувачів. Але це питання тільки обговорюється, розповідають у ЗМІ.

Які зміни очікуються на фронті

У матеріалі пишуть, що як тільки Україна отримає можливість застосовувати Storm Shadow, це одразу збільшить радіус поразки цілей до 290-500 кілометрів від лінії фронту.

Storm Shadow — авіаційна ракета, а тому її можна буде запускати над землею або акваторією Чорного моря. Ця ракета достатньо ефективна і проти кораблів, тому потенційно під ударом можуть виявитися і кораблі Чорноморського флоту.

У зоні ураження тепер виявиться досить велика площа, яку необхідно закривати силами ППО. І для протиповітряної оборони ракета Storm Shadow є найскладнішою, оскільки це дозвукова ракета.

"Але в будь-якому разі російській армії доведеться переглянути підхід до протиповітряної оборони на досить великій площі", — зазначають у ЗМІ.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Британія надала ракети Storm Shadow, щоб пришвидшити контрнаступ Збройних Сил України. Це повинно надати українській армії нову здатність наносити удари великої дальності напередодні довгоочікуваного контрнаступу.

У Росії вкрай негативно відреагували на постачання Великою Британією Україні далекобійних ракет Storm Shadow. У Кремлі вважають, що мають відповісти на таке рішення.

 

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