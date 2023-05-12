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Світанок розповів, куди першочергово полетять британські ракети

12 травня 2023 14:11
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Світанок розповів, куди першочергово полетять британські ракети
Полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт Роман Світан. Фото: УНІАН
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Учора, 11 травня, Велика Британія підтвердила поставку в Україну ракет великої дальності Storm Shadow. Як зазначається, дальність крилатої ракети становить понад 250 км. Про надання крилатих ракет для української армії заявив міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес. Рішення було ухвалене після неодноразових прохань України надати більше зброї.

Про це повідомляється в ефірі Новини.LIVE

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У прямому ефірі Новини.LIVE сьогодні  полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт Роман Світан разом із ведучим Вадимом Ярошенком обговорюють ракети Storm Shadow, які Британія передасть Україні.

 

Нагадаємо, раніше ми писали, що головною особливістю поставки ракет Storm Shadow є те, що ці ракети авіаційні. А Україні, як зазначають ЗМІ, поки що не передали винищувачі для її пуску.

 

 

 

 

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