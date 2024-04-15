Таких ударов не было за два года войны — в Минэнерго рассказали об изменении тактики обстрелов РФ

Последствия обстрелов объекта энергетики. Фото архивное: МВД

Заместитель министра энергетики Светлана Гринчук рассказала, что за последние две недели Россия нанесла столь интенсивные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, которых не было за два года полномасштабной войны. Чиновник подтвердила, что оккупанты несколько изменили свою тактику атак.

Об этом Гринчук сказала в интервью для издания CNN.

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Обстрелы энергетических объектов

"За такой короткий промежуток времени — через несколько недель этих массированных российских атак — почти все наши годовые усилия по восстановлению и ремонту были уничтожены через несколько дней, через несколько атак", — сказала Гринчук, комментируя последствия последних обстрелов.

Она добавила, что если до этого российские оккупанты целились на крупные объекты украинской энергетической системы, то сейчас их тактика изменилась — удары врага стали более точными и на одну цель может лететь несколько дронов и ракет.

"Их тактика изменилась — к сожалению, не в лучшую для нас сторону", — сказала Гринчук.

Напомним, в СМИ выяснили, почему РФ атакует энергетические объекты Украины именно весной.

Между тем, министр энергетики Герман Галущенко рассказал, стоит ли украинцам готовиться к блекаутам.