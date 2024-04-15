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Таких ударів не було за два роки війни — у Міненерго розповіли про зміну тактики обстрілів РФ

15 квітня 2024 10:01
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Таких ударів не було за два роки війни — у Міненерго розповіли про зміну тактики обстрілів РФ
Наслідки обстрілу об'єкту енергетики. Фото архівне: МВС
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Заступниця міністра енергетики Світлана Грінчук розповіла, що за останні два тижні Росія завдала настільки інтенсивних ударів по об'єктам критичної інфраструктури України, яких не було за два роки повномасштабної війни. Посадовиця підтвердила, що окупанти дещо змінили свою тактику атак. 

Про це Грінчук сказала в інтерв'ю для видання CNN.

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"За такий короткий проміжок часу — за кілька тижнів цих масованих російських атак — майже всі наші річні зусилля з відбудови та ремонту були знищені за кілька днів, за кілька атак", — сказала Грінчук, коментуючи наслідки останніх обстрілів. 

Вона додала, що якщо до цього російські окупанти цілилися на великі об'єкти української енергетичної системи, то зараз їхня тактика змінилася — удари ворога стали більш точними і на одну ціль може летіти декілька дронів та ракет. 

"Їхня тактика змінилася — на жаль, не в кращий для нас бік", — сказала Грінчук. 

Нагадаємо, у ЗМІ з'ясували, чому РФ атакує енергетичні об'єкти України саме навесні. 

Тим часом, міністр енергетики Герман Галущенко розповів, чи варто українцям готуватися до блекаутів.

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