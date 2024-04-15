Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow ЗМІ з'ясували, чому РФ атакує енергетичні об'єкти України саме навесні arrow

ЗМІ з'ясували, чому РФ атакує енергетичні об'єкти України саме навесні

15 квітня 2024 09:19
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
ЗМІ з'ясували, чому РФ атакує енергетичні об'єкти України саме навесні
Наслідки обстрілів Трипільської ТЕС. Фото архівне: соцмережі
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Нещодавно Росія відновила масовані обстріли об'єктів критичної інфраструктури України. За даними ЗМІ, є дві причини, чому РФ вдалася до атак саме навесні, а не у холодну пору року. 

Про які саме причини йдеться — розповіли у CNN.

Читайте також:

Чому РФ атакує енергетичні об'єкти навесні

Першою причиною атак навесні, за словами директора київського Центру досліджень енергетичної промисловості (EIRC) Олександра Харченка, стало те, що РФ потрібно було підготуватися до масованих атак. Зокрема, накопичити зброю та зібрати розвідувальні дані про енергетичні об'єкти. 

"Ця стратегія явно готувалася довго, вони витратили багато часу на її розробку, вони явно збирали розвіддані і дуже ретельно готувалися до цих атак", — сказав Харечко. 

Крім того, як припустила президент аналітичного центру з питань енергетики DiXi Group Олена Павленко, Кремль також чекав моменту, коли об'єкти критичної інфраструктури України стануть менш захищені системами ППО, а самі установки перемістять ближче до фронту. 

"Це не помилка, це просто розстановка пріоритетів. Ми подумали, що якщо зима закінчиться, то, можливо, ми зможемо використовувати систему ППО в інших місцях", — сказала Павленко. 

Нагадаємо, за даними ЗМІ, російські окупанти змінили тактику обстрілів по Україні. Відтепер Росія атакує енергетичні об'єкти високоточними ракетами у менш захищених регіонах, ніж Київ. 

До слова, вночі 11 квітня російські війська повністю зруйнували Трипільську ТЕС на Київщині.

"Центренерго" втратило 100% своєї генерації. Проте згодом у відомстві заявили, що відновити об'єкт можливо й розповіли, що для цього потрібно. 

війна
росіяни
обстріли
сфера енергетики
ГЕС
окупанти
ТЕС
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

2 квітня 2024
Новина з відео

19:24 Чи можна садити горіх біля будинку — цю відповідь має знати кожен

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

4 квітня 2024

08:48 Циганков піде з Жирони наприкінці сезону — українцем цікавиться відомий клуб

7 квітня 2024

08:22 Офіційні фан-клуби Євробачення обирають своїх фаворитів — скільки балів в України

3 квітня 2024
Новина з відео

07:30 Коли садити картоплю у квітні 2024 — найсприятливіші дати за місячним календарем