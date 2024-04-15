ЗМІ з'ясували, чому РФ атакує енергетичні об'єкти України саме навесні

Наслідки обстрілів Трипільської ТЕС. Фото архівне: соцмережі

Нещодавно Росія відновила масовані обстріли об'єктів критичної інфраструктури України. За даними ЗМІ, є дві причини, чому РФ вдалася до атак саме навесні, а не у холодну пору року.

Про які саме причини йдеться — розповіли у CNN.

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Першою причиною атак навесні, за словами директора київського Центру досліджень енергетичної промисловості (EIRC) Олександра Харченка, стало те, що РФ потрібно було підготуватися до масованих атак. Зокрема, накопичити зброю та зібрати розвідувальні дані про енергетичні об'єкти.

"Ця стратегія явно готувалася довго, вони витратили багато часу на її розробку, вони явно збирали розвіддані і дуже ретельно готувалися до цих атак", — сказав Харечко.

Крім того, як припустила президент аналітичного центру з питань енергетики DiXi Group Олена Павленко, Кремль також чекав моменту, коли об'єкти критичної інфраструктури України стануть менш захищені системами ППО, а самі установки перемістять ближче до фронту.

"Це не помилка, це просто розстановка пріоритетів. Ми подумали, що якщо зима закінчиться, то, можливо, ми зможемо використовувати систему ППО в інших місцях", — сказала Павленко.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, російські окупанти змінили тактику обстрілів по Україні. Відтепер Росія атакує енергетичні об'єкти високоточними ракетами у менш захищених регіонах, ніж Київ.

До слова, вночі 11 квітня російські війська повністю зруйнували Трипільську ТЕС на Київщині.

"Центренерго" втратило 100% своєї генерації. Проте згодом у відомстві заявили, що відновити об'єкт можливо й розповіли, що для цього потрібно.