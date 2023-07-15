Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow "Там чисто на убой людей": оккупант из Авдеевки пожаловался на плохое медицинское обслуживание arrow

"Там чисто на убой людей": оккупант из Авдеевки пожаловался на плохое медицинское обслуживание

15 июля 2023 19:07
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
"Там чисто на убой людей": оккупант из Авдеевки пожаловался на плохое медицинское обслуживание
Российский оккупант в полевом госпитале. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Военнослужащий РФ из Авдеевки пожаловался на серьезные потери в 9-м отдельном мотострелковом полку из-за того, что к солдатам относятся как к "пушечному мясу". Он также указывает на равнодушное отношение медицинских работников к лечению раненых. 

Об этом сообщает ГУР.

Читайте также:

Перехваченные разговор

По словам оккупанта, из-за нехватки солдат, раненых, включая тех, кто страдает от осколочных ран и проблем с конечностями, досрочно выписывают из больниц и отправляют обратно на службу, не предоставив им необходимое медицинское обслуживание.

Здарова, Андрюха.

Как ты там, живой?

А у меня информация для тебя есть. Тут, короче, с девятки один в Сочах был, вернулся к нам, сюда, его оставили, ничего не наказывали, ничего, вот, он сегодня в наряд заступил. Ну он 2 недели всего не был. Я не знаю, ну, как там это…подробности, но я его лично видел. Тут, у нас, один за него говорил, я его сегодня видел. Его сегодня в нарядах прочитали… вот так вот, вернулся, а там вообще, в девятке, там кошмар. Там противоречивая информация. Ну, в общем, такая, больше склонен к тому, что там чисто как на убой людей, туда посылают и двухсотых куча. Так что, хорошо, что ты отсюда съ*ебался. А что, одни слухи, каждый день…ничего не двигается, пока, вроде бы, вот-вот-вот, уже 3 месяца, за*бали все…Человека у нас забрали, ну вот с комнаты, куда я переселился вот, он сейчас в больнице, раненый лежит, и им насрать. Никто из полка не приехал к нему, его из Сомали забрали, лежит, он говорит, его уже завтра выписывают, а у него две руки осколочные, одна на вылет, а одну даже осколок не достали и уже выписывают. А рука не действует, короче, п*здец полный. Как к скоту относятся к людям.

 

Напомним, военнослужащий Российской Федерации рассказал жене о профессиональной аэроразведке украинских войск и отношении своего командования к личному составу.

Также мы писали, как российский военный рассказал своей жене о том, как ВСУ готовы к наступлению, и о том, как в РФ запрещено вывозить мертвых и раненых "зеков". По словам оккупанта, погибших просто закапывают и отмечают как пропавших без вести.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

None

Спикер ГУР: "Бунт Пригожина не подавлен. В Кремле все очень серьезно"

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

07:46 Мудрик стал трансферной целью двух известных клубов

10:48 Когда в Украине перестанут раздавать повестки на улицах: что говорит закон

17:30 Сержант Маркус рассказал о серьезных потерях техники и объявил большой сбор

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз