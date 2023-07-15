"Там чисто на убой людей": оккупант из Авдеевки пожаловался на плохое медицинское обслуживание

Российский оккупант в полевом госпитале. Фото: росСМИ

Военнослужащий РФ из Авдеевки пожаловался на серьезные потери в 9-м отдельном мотострелковом полку из-за того, что к солдатам относятся как к "пушечному мясу". Он также указывает на равнодушное отношение медицинских работников к лечению раненых.

Об этом сообщает ГУР.

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По словам оккупанта, из-за нехватки солдат, раненых, включая тех, кто страдает от осколочных ран и проблем с конечностями, досрочно выписывают из больниц и отправляют обратно на службу, не предоставив им необходимое медицинское обслуживание.

— Здарова, Андрюха.

— Как ты там, живой?

— А у меня информация для тебя есть. Тут, короче, с девятки один в Сочах был, вернулся к нам, сюда, его оставили, ничего не наказывали, ничего, вот, он сегодня в наряд заступил. Ну он 2 недели всего не был. Я не знаю, ну, как там это…подробности, но я его лично видел. Тут, у нас, один за него говорил, я его сегодня видел. Его сегодня в нарядах прочитали… вот так вот, вернулся, а там вообще, в девятке, там кошмар. Там противоречивая информация. Ну, в общем, такая, больше склонен к тому, что там чисто как на убой людей, туда посылают и двухсотых куча. Так что, хорошо, что ты отсюда съ*ебался. А что, одни слухи, каждый день…ничего не двигается, пока, вроде бы, вот-вот-вот, уже 3 месяца, за*бали все…Человека у нас забрали, ну вот с комнаты, куда я переселился вот, он сейчас в больнице, раненый лежит, и им насрать. Никто из полка не приехал к нему, его из Сомали забрали, лежит, он говорит, его уже завтра выписывают, а у него две руки осколочные, одна на вылет, а одну даже осколок не достали и уже выписывают. А рука не действует, короче, п*здец полный. Как к скоту относятся к людям.

Напомним, военнослужащий Российской Федерации рассказал жене о профессиональной аэроразведке украинских войск и отношении своего командования к личному составу.

Также мы писали, как российский военный рассказал своей жене о том, как ВСУ готовы к наступлению, и о том, как в РФ запрещено вывозить мертвых и раненых "зеков". По словам оккупанта, погибших просто закапывают и отмечают как пропавших без вести.