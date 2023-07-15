"Там чисто на забій людей": окупант із Авдіївки поскаржився на погане медичне обслуговування

Російський окупант у польовому шпиталі. Фото: росЗМІ

Військовослужбовець РФ із Авдіївки поскаржився на серйозні втрати у 9-му окремому мотострілецькому полку через те, що до солдатів ставляться як до "гарматного м'яса". Він також свідчить про байдуже ставлення медичних працівників до лікування поранених.

Про це повідомляє ГУР.

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За словами окупанта, через брак солдатів, поранених, включаючи тих, хто страждає від осколкових ран та проблем з кінцівками, достроково виписують із лікарень та відправляють назад на службу, не надавши їм необхідного медичного обслуговування.

— Привіт, Андрюха.

— Як ти там, живий?

— А я маю інформацію для тебе. Тут, коротше, з дев'ятки один у Сочах був, повернувся до нас, його залишили, нічого не капали, нічого, ось, він сьогодні в наряд заступив. Ну, він 2 тижні всього не був. Я не знаю, ну, як там... подробиці, але я його особисто бачив. Тут у нас один за нього говорив, я його сьогодні бачив. Його сьогодні в нарядах прочитали… ось так ось, повернувся, а там узагалі, у дев'ятці, там кошмар. Там суперечлива інформація. Ну, загалом, така, більше схильна до того, що там чисто як на забій людей, туди посилають і двохсотих купа. Так що добре, що ти звідси з*їбався. А що, одні чутки, кожен день ... нічого не рухається, поки, начебто, ось-ось-ось, вже 3 місяці, за*бали все ... Людину у нас забрали, ну ось з кімнати, куди я переселився ось, він зараз у лікарні, поранений лежить і їм насрати. Ніхто з полку не приїхав до нього, його з Сомалі забрали, лежить, він каже, його вже завтра виписують, а в нього дві руки уламкові, одна на виліт, а одну навіть уламок не дістали й вже виписують. А рука не діє, коротше, п*здец повний. Як до худоби ставляться до людей.

Нагадаємо, військовослужбовець Російської Федерації розповів дружині про професійну аеророзвідку українських військ та ставлення свого командування до особового складу.

Також ми писали, як російський військовий розповів своїй дружині про те, як ЗСУ готові до наступу, та про те, як до РФ заборонено вивозити мертвих та поранених "зеків". За словами окупанта, загиблих просто закопують та відзначають як зниклих безвісти.