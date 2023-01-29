Потери россии в войне на 29 января: Генштаб обновил данные

Танки, артсистемы и 650 солдат: Генштаб обнародовал данные о новых потерях россии
Армия россии уже потеряла в Украине более 126 тысяч бойцов. Только за 28 января ВСУ ликвидировали около 650 российских захватчиков.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
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Ликвидированные захватчики
За 28 января украинские защитники уничтожили на фронтах войны приблизительно 650 российских оккупантов. Кроме того, за сутки россияне потеряли восемь танков, 22 бронемашины, семь артиллерийских систем и 10 единиц автомобильной техники.
Общие потери армии рф за время войны
С 24 февраля 2022 года по состоянию на 29 января 2023 года российская армия потеряла по меньшей мере:
- личного состава — около 126160 (+650) человек ликвидировано;
- танков — 3197 (+8) единиц;
- боевых бронированных машин — 6344 (+22) единицы;
- артиллерийских систем — 2195 (+7) единиц;
- РСЗО — 453 единицы;
- средств ПВО — 221 единица;
- самолетов — 293 единицы;
- вертолетов — 284 единицы;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 1947;
- крылатых ракет — 796;
- кораблей/катеров — 18 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн — 5037 (+10) единиц;
- специальной техники — 199.
Напомним, ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что в больницу поселка Юбилейное в Луганской области доставили около 300 наемников из ЧВК "Вагнера". Однако врачи отказываются оказывать им помощь, поскольку значительная часть из раненых "вагнеровцев" являются носителями опасных инфекций.
Также ранее российский солдат 27-й мотострелковой бригады пожаловался на огромные потери среди личного состава. По его словам, из 30 бойцов в живых остались только 10.
Британская разведка ранее обнародовала данные, что россия потеряла более 300 солдат в результате удара по размещению военных в Макеевке возле Донецка 1 января 2023 года. Большинство из них, скорее всего, были убиты или пропали без вести, а не ранены.