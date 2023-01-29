Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow Танки, артсистемы и 650 солдат: Генштаб обнародовал данные о новых потерях россии arrow

Танки, артсистемы и 650 солдат: Генштаб обнародовал данные о новых потерях россии

29 января 2023 08:35
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Потери россии в войне на 29 января: Генштаб обновил данные
ВСУ продолжают наносить потери противнику
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Армия россии уже потеряла в Украине более 126 тысяч бойцов. Только за 28 января ВСУ ликвидировали около 650 российских захватчиков.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Читайте также:

Ликвидированные захватчики

За 28 января украинские защитники уничтожили на фронтах войны приблизительно 650 российских оккупантов. Кроме того, за сутки россияне потеряли восемь танков, 22 бронемашины, семь артиллерийских систем и 10 единиц автомобильной техники.

Общие потери армии рф за время войны

С 24 февраля 2022 года по состоянию на 29 января 2023 года российская армия потеряла по меньшей мере:

  • личного состава — около 126160 (+650) человек ликвидировано;
  • танков — 3197 (+8) единиц;
  • боевых бронированных машин — 6344 (+22) единицы;
  • артиллерийских систем — 2195 (+7) единиц;
  • РСЗО — 453 единицы;
  • средств ПВО — 221 единица;
  • самолетов — 293 единицы;
  • вертолетов — 284 единицы;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 1947;
  • крылатых ракет — 796;
  • кораблей/катеров — 18 единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5037 (+10) единиц;
  • специальной техники — 199.

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что в больницу поселка Юбилейное в Луганской области доставили около 300 наемников из ЧВК "Вагнера". Однако врачи отказываются оказывать им помощь, поскольку значительная часть из раненых "вагнеровцев" являются носителями опасных инфекций.

Также ранее российский солдат 27-й мотострелковой бригады пожаловался на огромные потери среди личного состава. По его словам, из 30 бойцов в живых остались только 10.

Британская разведка ранее обнародовала данные, что россия потеряла более 300 солдат в результате удара по размещению военных в Макеевке возле Донецка 1 января 2023 года. Большинство из них, скорее всего, были убиты или пропали без вести, а не ранены.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

09:23 В украинских супермаркетах в январе изменилась стоимость "молочки": какие сейчас цены

09:22 В Перу автобус сорвался со скалы, десятки человек погибли

09:20 Угроза с Черного моря: корабли рф находятся на дежурстве несмотря на шторм

09:05 Раскол в семье: король Чарльз хочет, чтобы Гарри прибыл на коронацию, преемник Уильям выступил против

08:45 Музыканты не нужны: искусственный интеллект может создавать музыку по текстовым описаниям

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:23 Пенсии и соцвыплаты: что ждет украинцев в феврале

08:15 В Луганскую область привезли 300 "вагнеровцев" со смертельными инфекционными болезнями, — Генштаб ВСУ

Новина з відео

08:05 Гороскоп на 29 января: Девам — романтический вечер, Водолеям — взрыв эмоций

08:00 Бой под Крутами: как юные украинцы сдержали наступление большевиков

07:49 Готова ли россия к новым наступлениям: в ISW оценили угрозу

Новина з відео

08:05 Гороскоп на 29 января: Девам — романтический вечер, Водолеям — взрыв эмоций

Новина з відео

22:44 "Мозги на деревьях висели": оккупант рассказывает о точных ударах ВСУ и панических настроях среди захватчиков

Новина з відео

22:00 "Это нужно для защиты жизней": Зеленский рассказал, в каком оружии нуждается Украина

Новина з відео

15:50 "Отправили на орбиту": в Луганской области украинские военные уничтожили вражеский склад боеприпасов

Новина з відео

14:40 Зима свирепствует: как Одесса преодолевает непогоду из-за объектива Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

12:02 Археологи в Египте нашли город римской эпохи, которому 1800 лет

Новина з відео

09:28 Одна из визиток Мариуполя: как россияне уничтожили дворец культуры "Молодежный"

Новина з відео

08:05 Гороскоп на 28 января: Львам — время простить обиды, Скорпионам — общение с родными

Новина з відео

20:57 Мы сделаем все, чтобы мир защитил спорт от политического и любого другого влияния рф, — Зеленский

Эксклюзив

20:30 "Решение яркое и приятное, но поднимает множество вопросов": архитектор Мария Янушкевич об Одессе под охраной ЮНЕСКО

17:00 Пять правил, как разговаривать со сторонниками теорий заговора

14:30 Похудеть эффективно и без страданий: какие небольшие изменения нужно внести в ежедневную рутину

Эксклюзив

12:00 Полтриллиона на долги: сможет ли Украина рассчитаться по своим обязательствам в 2023 году

Эксклюзив

11:00 Одесские рынки заполонили импортные продукты: насколько сильно это повлияло на цены

Эксклюзив

08:00 Украинское оружие: чем ВСУ усилили свою мощь. Корабли

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Эксклюзив

08:00 Российское вторжение в Украину: неделя 45-я. В Беларуси начали исчезать "чмобики"

Эксклюзив

20:30 "Решение яркое и приятное, но поднимает множество вопросов": архитектор Мария Янушкевич об Одессе под охраной ЮНЕСКО

Эксклюзив

17:20 "Большие потери и опасность для жизни людей": астролог проанализировала гороскопы шести президентов Украины

08:00 Кто и сколько денег дает Украине и чем поможет Запад в 2023 году

20:41 Взгляд из бомбоубежища: что ждет экономику Украины в 2023 году

Актуальное по теме

None 28 Январь 19:07

В украинских супермаркетах в январе изменилась стоимость "молочки": какие сейчас цены

None 29 Январь 09:23

В Перу автобус сорвался со скалы, десятки человек погибли

None 29 Январь 09:10

Угроза с Черного моря: корабли рф находятся на дежурстве несмотря на шторм

None 29 Январь 09:03

Раскол в семье: король Чарльз хочет, чтобы Гарри прибыл на коронацию, преемник Уильям выступил против

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB