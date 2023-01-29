Потери россии в войне на 29 января: Генштаб обновил данные

ВСУ продолжают наносить потери противнику

Армия россии уже потеряла в Украине более 126 тысяч бойцов. Только за 28 января ВСУ ликвидировали около 650 российских захватчиков.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Ликвидированные захватчики

За 28 января украинские защитники уничтожили на фронтах войны приблизительно 650 российских оккупантов. Кроме того, за сутки россияне потеряли восемь танков, 22 бронемашины, семь артиллерийских систем и 10 единиц автомобильной техники.

Общие потери армии рф за время войны

С 24 февраля 2022 года по состоянию на 29 января 2023 года российская армия потеряла по меньшей мере:

личного состава — около 126160 (+650) человек ликвидировано;

танков — 3197 (+8) единиц;

боевых бронированных машин — 6344 (+22) единицы;

артиллерийских систем — 2195 (+7) единиц;

РСЗО — 453 единицы;

средств ПВО — 221 единица;

самолетов — 293 единицы;

вертолетов — 284 единицы;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 1947;

крылатых ракет — 796;

кораблей/катеров — 18 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн — 5037 (+10) единиц;

специальной техники — 199.

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что в больницу поселка Юбилейное в Луганской области доставили около 300 наемников из ЧВК "Вагнера". Однако врачи отказываются оказывать им помощь, поскольку значительная часть из раненых "вагнеровцев" являются носителями опасных инфекций.

Также ранее российский солдат 27-й мотострелковой бригады пожаловался на огромные потери среди личного состава. По его словам, из 30 бойцов в живых остались только 10.

Британская разведка ранее обнародовала данные, что россия потеряла более 300 солдат в результате удара по размещению военных в Макеевке возле Донецка 1 января 2023 года. Большинство из них, скорее всего, были убиты или пропали без вести, а не ранены.