Танцы с кувалдой: пропагандисты России хотят показать массовое присутствие «вагнеровцев» на войне

Танцы с кувалдой: пропагандисты рф хотят показать массовое присутствие "вагнеровцев" на войне
Пропагандисты рф пытаются продемонстрировать массовое присутствие "вагнеровцев" на войне на Украине. Они создают плохие материалы и публикуют в сеть.
Об этом сообщает СтратКом ВСУ.
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В интернете появились видео с "вагнеровцами", которые танцуют с кувалдой рядом с белыми автобусами. Оно подчеркивает, что пропагандисты хотят показать массовое присутствие российских террористов-наемников на войне, в том числе на юге Украины.
Российские пропагандисты допустили ряд промахов:
- Открыто сообщается, что это подразделение Вагнера и указывается количество автобусов. Следует отметить, что опрокидывание резервов обычно производится скрыто;
- факт вроде бы перемещения боевиков происходит днем, а не ночью, как обычно;
- внедорожники сопровождения слишком грязны, однако знак Вагнера тщательно помыт;
- на остановке танцуют 15 человек, в то же время в автобусах, рассчитанных на перевозку около 120 человек, никого нет;
- танцы с кувалдой и флагом, с целью максимально продемонстрировать, что это "вагнеровцы";
- на одном видео автобусы идут от заправки (на север), на втором — стоят в сторону заправки;
- качественное видео сразу загружено в сеть. Следует отметить, что это совсем не скрытая съемка.
Можно предположить, что террористы рф пытаются запугать Силы обороны Украины.
Специалисты информационной деятельности Украины отмечают очередную традиционную низкопробность видеоматериалов российской пропаганды.
"Интересен последний комментарий главы пвк "вагнер" пригожина к другому видео из сети, где якобы его подчиненные из пулемета расстреливают портреты герасимова и лапина. Очевидно пригожин не в курсе о видео с танцами на заправке, заявил, что его подчиненные находятся сейчас там, где везде лежит снег. В свою очередь, на видео по заправке снег отсутствует", — пишет СтратКом ВСУ.
Из неудачных видео можно понять несогласованность в проведении мер введения в заблуждение между министерством обороны рф и чвк "Вагнера".
Напомним, накануне американский телеканал CNN общался с двумя бывшими бойцами ЧВК "Вагнера". Они ранее отбывали наказание в российских колониях, а затем были переброшены на фронт в Украину. Оккупанты заявили, что ехали воевать с "польскими наемниками", а не с украинцами.