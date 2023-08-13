Тарнавский рассказал об успехах Украины на Таврическом направлении
Силы обороны Украины имеют успехи на Таврическом направлении. За сутки они выполнили 1630 огневых задач.
Об этом рассказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.
Таврическое направление
"За последние сутки потери врага убитыми, ранеными и пленными составили 269 человек (погибшие — 81, раненые — 176, пленные — 12)", — рассказал Тарнавский.
Украинские военные уничтожили также технику российских оккупантов, в частности:
- танк;
- два ББМ;
- три артиллерийских системы и минометы;
- девять единиц автомобильной и одна единица специальной техники.
Силам обороны Украины удалось уничтожить склад боеприпасов и командно-наблюдательный пункт врага.
"Силы обороны Украины работают и идут вперед. Слава Украине!" — добавил Тарнавский.
Напомним, идут 536-е сутки полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Несмотря на обстрелы оккупантов, бойцы ВСУ продолжают ведение наступательной операции.
Также мы писали, что в последнее время в Херсонской области наблюдается стойкое присутствие украинской армии на левой стороне Днепра, что отличается от прошлых рейдов Украины. Так, ВСУ заняли область к западу от Казачьих Лагерей, идя кратковременными операциями через Днепр.