Тарнавский рассказал об успехах Украины на Таврическом направлении

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. Фото: facebook.com/CinCAFU

Силы обороны Украины имеют успехи на Таврическом направлении. За сутки они выполнили 1630 огневых задач.

Об этом рассказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

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"За последние сутки потери врага убитыми, ранеными и пленными составили 269 человек (погибшие — 81, раненые — 176, пленные — 12)", — рассказал Тарнавский.

Украинские военные уничтожили также технику российских оккупантов, в частности:

танк;

два ББМ;

три артиллерийских системы и минометы;

девять единиц автомобильной и одна единица специальной техники.

Силам обороны Украины удалось уничтожить склад боеприпасов и командно-наблюдательный пункт врага.

"Силы обороны Украины работают и идут вперед. Слава Украине!" — добавил Тарнавский.

Пост Тарнавского. Фото: скриншот

Напомним, идут 536-е сутки полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Несмотря на обстрелы оккупантов, бойцы ВСУ продолжают ведение наступательной операции.

Также мы писали, что в последнее время в Херсонской области наблюдается стойкое присутствие украинской армии на левой стороне Днепра, что отличается от прошлых рейдов Украины. Так, ВСУ заняли область к западу от Казачьих Лагерей, идя кратковременными операциями через Днепр.