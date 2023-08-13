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Тарнавський розповів про успіхи України на Таврійському напрямку

13 серпня 2023 23:29
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Тарнавський розповів про успіхи України на Таврійському напрямку
Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський. Фото: facebook.com/CinCAFU
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сили оборони України мають успіхи на Таврійському напрямку. Протягом доби вони виконали 1630 вогневих завдань.

Про це розповів командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

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"За останню добу втрати ворога вбитими, пораненими та полоненими склали 269 осіб (загиблі — 81, поранені — 176, полонені — 12)", — розповів Тарнавський.

Українські військові знищили також техніку російських окупантів, зокрема:

  • танк;
  • два ББМ;
  • три артилерійські системи та міномети;
  • дев'ять одиниць автомобільної та одна одиниця спеціальної техніки.

Силам оборони України вдалося знищити склад боєприпасів та командно-спостережний пункт ворога.

"Сили оборони України працюють та йдуть вперед. Слава Україні!" — додав Тарнавський.

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Допис Тарнавського. Фото: скриншот

Нагадаємо, триває 536-а доба повномасштабної збройної агресії Росії проти України. Попри обстріли окупантів бійці ЗСУ продовжують ведення наступальної операції.

Також ми писали, що останнім часом у Херсонській області спостерігається стійка присутність української армії на лівому боці Дніпра, що відрізняється від минулих рейдів України. Так, ЗСУ зайняли область на захід від Козачих Лагерів, йдучи короткочасними операціями через Дніпро.

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