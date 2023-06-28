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Тарнавский рассказал об успехах ВСУ на Таврическом направлении

28 июня 2023 14:56
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Тарнавский рассказал об успехах ВСУ на Таврическом направлении
Бригадный генерал, командующий ОСУ "Таврия" Александр Тарнавский. Фото: "АрмияInform"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

На Таврическом направлении за сутки Силы обороны Украины уничтожили более 20 единиц российской военной техники. Потери оккупантов в живой силе составили около трех рот.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский.

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Частичный успех на юге

По словам бригадного генерала Тарнавского, Силы обороны Украины на Таврическом направлении имеют частичный успех.

Украинцы выравнивают фронт, а враг местами отступает.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 1222 огневых задач", — подчеркнул важность артиллерийской составляющей во время контрнаступления Вооруженных сил Украины командующий ОСУ "Таврия".

Уничтожена российская техника и пехота

За прошедшие сутки украинские войска обезвредили (убитыми и ранеными) ориентировочно три роты.

Также была уничтожена 21 единица вражеской техники:

  • 2 ББМ;
  • 2 беспилотника "Орлан-10";
  • самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика";
  • реактивная система залпового огня БМ-21 "Град";
  • автомобильная техника.
Бригадный генерал Тарнавский об успехах на Таврическом направлении
Бригадный генерал Тарнавский об успехах на Таврическом направлении

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что Силы обороны еще не использовали свои основные резервы, а главное событие контрнаступления еще впереди.

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