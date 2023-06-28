Тарнавский рассказал об успехах ВСУ на Таврическом направлении

Бригадный генерал, командующий ОСУ "Таврия" Александр Тарнавский. Фото: "АрмияInform"

На Таврическом направлении за сутки Силы обороны Украины уничтожили более 20 единиц российской военной техники. Потери оккупантов в живой силе составили около трех рот.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский.

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Частичный успех на юге

По словам бригадного генерала Тарнавского, Силы обороны Украины на Таврическом направлении имеют частичный успех.

Украинцы выравнивают фронт, а враг местами отступает.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 1222 огневых задач", — подчеркнул важность артиллерийской составляющей во время контрнаступления Вооруженных сил Украины командующий ОСУ "Таврия".

Уничтожена российская техника и пехота

За прошедшие сутки украинские войска обезвредили (убитыми и ранеными) ориентировочно три роты.

Также была уничтожена 21 единица вражеской техники:

2 ББМ;

2 беспилотника "Орлан-10";

самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика";

реактивная система залпового огня БМ-21 "Град";

автомобильная техника.

Бригадный генерал Тарнавский об успехах на Таврическом направлении

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что Силы обороны еще не использовали свои основные резервы, а главное событие контрнаступления еще впереди.