Тарнавский рассказал об успехах ВСУ на Таврическом направлении
На Таврическом направлении за сутки Силы обороны Украины уничтожили более 20 единиц российской военной техники. Потери оккупантов в живой силе составили около трех рот.
Об этом сообщил на своем Telegram-канале командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский.
Частичный успех на юге
По словам бригадного генерала Тарнавского, Силы обороны Украины на Таврическом направлении имеют частичный успех.
Украинцы выравнивают фронт, а враг местами отступает.
"Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 1222 огневых задач", — подчеркнул важность артиллерийской составляющей во время контрнаступления Вооруженных сил Украины командующий ОСУ "Таврия".
Уничтожена российская техника и пехота
За прошедшие сутки украинские войска обезвредили (убитыми и ранеными) ориентировочно три роты.
Также была уничтожена 21 единица вражеской техники:
- 2 ББМ;
- 2 беспилотника "Орлан-10";
- самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика";
- реактивная система залпового огня БМ-21 "Град";
- автомобильная техника.
Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что Силы обороны еще не использовали свои основные резервы, а главное событие контрнаступления еще впереди.