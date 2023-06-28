Контрнаступ ЗСУ: Резніков сказав, що "головна подія" попереду

Міністр оборони України України Олексій Резніков. Фото: google

Контрнаступ ЗСУ триває, але поки не такими швидкими темпами, як того хотілось би. Утім, Сили оборони ще не використали основні резерви, а "головна подія" наступу ще попереду.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю Financial Times.

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Контрнаступ ЗСУ

"Звільнення низки населених пунктів за останні тижні — не було головною подією у запланованому наступі України. Коли це станеться, ви всі це побачите", — сказав Резніков.

Водночас є деякі успіхи ЗСУ, про які поки публічно не повідомляють.

"Іноді росіяни не повідомляють своєму керівництву, що втратили певний район або територію. Вони бояться доповідати далі своєму начальству", — сказав посадовець.

Контрнаступ ЗСУ

Сили оборони України наступають на позиції російських окупантів на трьох напрямках. На Бердянському та Бахмутському напрямках ЗСУ мають успіх і закріплюються на досягнутих рубежах.

Зокрема, за останній тиждень ЗСУ звільнили сім населених пунктів. Йдеться про Лобкове, Левадне, Новодарівку, Нескучне, Сторожеве, Макарівку, Благодатне.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що 2023 рік стане вирішальним у війні з РФ. За його словами, Україна має вибороти перемогу.

Додамо, що Україна зможе отримати на озброєння західні винищувачі не раніше Нового року. Міністр оборони України Олексій Резніков назвав це "символічним".