Тарнавский рассказал об успехах ВСУ на Таврическом направлении
Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский рассказал об успехах Сил обороны Украины на Таврическом направлении. По его словам, ВСУ ликвидировали 265 оккупантов и уничтожили 15 единиц техники.
Об этом он сообщил в Telegram.
Успехи ВСУ на Таврическом направлении
Отмечается, что за сутки артиллерийские подразделения ВСУ осуществили 1393 огневых задач.
"За последние сутки потери врага убитыми, ранеными и пленными составили 265 человек (погибшие — 95, раненые — 159, пленные — 11)", — говорится в сообщении.
Также Тарнавский отметил, что украинские бойцы ликвидировали 15 единиц военной техники врага, среди которых:
- 3 танка,
- 4 артиллерийских систем и минометов,
- 1 ПТРК,
- 1 СПГ,
- 6 единиц автомобильной техники.
Напомним, командование ВСУ перебросило в район Роботино на юге Запорожской области 82 десантно-штурмовую бригаду, укомплектованную западной военной техникой и оружием. Это последний мощный резерв для прорыва русской обороны на юге.