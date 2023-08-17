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Тарнавский рассказал об успехах ВСУ на Таврическом направлении

17 августа 2023 00:46
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Тарнавский рассказал об успехах ВСУ на Таврическом направлении
Бойцы ВСУ при выполнении боевого задания. Фото: Генштаб ВСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский рассказал об успехах Сил обороны Украины на Таврическом направлении. По его словам, ВСУ ликвидировали 265 оккупантов и уничтожили 15 единиц техники.

Об этом он сообщил в Telegram.

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Успехи ВСУ на Таврическом направлении

Отмечается, что за сутки артиллерийские подразделения ВСУ осуществили 1393 огневых задач.

"За последние сутки потери врага убитыми, ранеными и пленными составили 265 человек (погибшие — 95, раненые — 159, пленные — 11)", — говорится в сообщении.

Также Тарнавский отметил, что украинские бойцы ликвидировали 15 единиц военной техники врага, среди которых:

  • 3 танка,
  • 4 артиллерийских систем и минометов,
  • 1 ПТРК,
  • 1 СПГ,
  • 6 единиц автомобильной техники.

Напомним, командование ВСУ перебросило в район Роботино на юге Запорожской области 82 десантно-штурмовую бригаду, укомплектованную западной военной техникой и оружием. Это последний мощный резерв для прорыва русской обороны на юге.

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