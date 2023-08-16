Україна розгортає останній потужний резерв для прориву російської оборони на півдні, — Forbes

Українські військові на фронті. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

Командування ЗСУ перекинуло в район Роботиного на півдні Запорізької області 82 десантно-штурмову бригаду, укомплектовану західною військовою технікою та зброєю. Це останній потужний резерв для прориву російської оборони на півдні.

Так вважає видання Forbes.

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За даними видання, командування ЗСУ перекинуло в район Роботиного на півдні Запорізької області 82-ту десантно-штурмову бригаду чисельністю 2000 осіб, укомплектовану британськими танками Challenger 2, а також БМП Marder і Stryker.

Це є і хорошою, і поганою новиною для українського контрнаступу. Підключення потужної бригади з важким західним озброєнням дозволить ЗСУ отримати перевагу на одній із головних ділянок наступу, де російська оборона вже "тріщить по швах".

З іншого боку, 82-га та споріднена 46-та бригада були останніми великими силами, які Київ тримав у резерві. Це означає, що коли їх відправлять на відпочинок і поповнення, у Генштабу може не знайтися настільки ж потужних частин для їхньої заміни. Це може призвести до уповільнення наступу.

Нагадаємо, 16 серпня ЗСУ звільнили село Урожайне у Донецькій області. В Генштабі показали перші кадри із селища.