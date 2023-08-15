Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Тарнавський розповів про успіхи ЗСУ на Таврійському напрямку arrow

Тарнавський розповів про успіхи ЗСУ на Таврійському напрямку

15 серпня 2023 00:47
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Тарнавський розповів про успіхи ЗСУ на Таврійському напрямку
Українські захисники стріляють із гаубиці Caesar. Фото: Wikimedia
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський розповів про роботу Сил оборони України на Таврійському напрямку. За його словами, ЗСУ ліквідували близько 100 окупантів та знищили майже 35 одиниць техніки.

Про це він повідомив у Telegram.

Читайте також:

Успіхи ЗСУ на Таврійському напрямку

Зазначається, що за добу артилерійські підрозділи ЗСУ здійснили 1620 вогневих завдань.

"За останню добу втрати ворога вбитими, пораненими та полоненими склали 301 особу (загиблі — 99, поранені — 190, полонені — 12)", — йдеться в повідомленні.

Також Тарнавський зазначив, що українські бійці ліквідували 34 одиниці військової техніки ворога, серед яких:

  • 5 танків,
  • 8 ББМ,
  • 5 артилерійських систем та мінометів,
  • 2 РСЗВ,  
  • 1 ППО,
  • 2 БпЛА,
  • 8 одиниць автомобільної техніки,
  • 3 одиниці спеціальної техніки.

Командувач додав, що ЗСУ також знищили 3 склади боєприпасів.

Джерело: t.me/otarnavskiy

Більше про контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, що заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що зараз відбувається на найгарячіших напрямках фронту. За її словами, на деяких з них бійці ЗСУ досягли успіху.

Також ми писали, що український контрнаступ триває. Захисникам доводиться важко боротись за кожен метр землі. За минулий тиждень на Бахмутському напрямку ЗСУ звільнили 3 квадратних кілометри.

Додамо, що українські війська вчора, 13 серпня, проводили контрнаступальні операції щонайменше на двох ділянках фронту. До того ж є просування в одній із ключових точок зіткнення ЗСУ з окупантами.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

None

Головні новини України 14 серпня: обстріл Одеси та зміни в мобілізації з вересня

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз