Тарнавський розповів про успіхи ЗСУ на Таврійському напрямку

Українські захисники стріляють із гаубиці Caesar. Фото: Wikimedia

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський розповів про роботу Сил оборони України на Таврійському напрямку. За його словами, ЗСУ ліквідували близько 100 окупантів та знищили майже 35 одиниць техніки.

Про це він повідомив у Telegram.

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Зазначається, що за добу артилерійські підрозділи ЗСУ здійснили 1620 вогневих завдань.

"За останню добу втрати ворога вбитими, пораненими та полоненими склали 301 особу (загиблі — 99, поранені — 190, полонені — 12)", — йдеться в повідомленні.

Також Тарнавський зазначив, що українські бійці ліквідували 34 одиниці військової техніки ворога, серед яких:

5 танків,

8 ББМ,

5 артилерійських систем та мінометів,

2 РСЗВ,

1 ППО,

2 БпЛА,

8 одиниць автомобільної техніки,

3 одиниці спеціальної техніки.

Командувач додав, що ЗСУ також знищили 3 склади боєприпасів.

Джерело: t.me/otarnavskiy

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Нагадаємо, що заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що зараз відбувається на найгарячіших напрямках фронту. За її словами, на деяких з них бійці ЗСУ досягли успіху.

Також ми писали, що український контрнаступ триває. Захисникам доводиться важко боротись за кожен метр землі. За минулий тиждень на Бахмутському напрямку ЗСУ звільнили 3 квадратних кілометри.

Додамо, що українські війська вчора, 13 серпня, проводили контрнаступальні операції щонайменше на двох ділянках фронту. До того ж є просування в одній із ключових точок зіткнення ЗСУ з окупантами.