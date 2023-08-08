Taurus для Украины и саммит в Джидде: Виктор Ягун в эфире Новини.LIVE

Генерал-майор СБУ и заместитель главы СБУ (2014-2015) Виктор Ягун. Фото: соцсети

Во вторник, 8 августа, гостем вечернего эфира Новини.LIVE стал генерал-майор СБУ и заместитель главы СБУ (2014-2015) Виктор Ягун. Он рассказал про вторжение РФ в Грузии в 2008 году и взрыв в турецком порту накануне переговоров Путина с Эрдоганом.

Посмотреть прямой эфир, который начнется в 18:10, можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

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Кроме вышеперечисленного, гость студии расскажет про новое вооружение для Вооруженных сил Украины и участие СБУ в атаке морских дронов на базу российского флота.

Также Виктор Ягун и ведущий студии обсудят саммит в Джидде, а также предоставление Abrams і Taurus для Украины.

Напомним, что Германия может передать Украине дальнобойные ракеты Taurus. Они помогут ВСУ быстрее отвоевать захваченные оккупантами территории.

Также мы сообщали, что Украина может получить очередную партию дальнобойного оружия западных партнеров. В немецком парламенте заявили, что ВСУ необходимо передать крылатые ракеты Taurus, аналоги которых уже находятся на вооружении украинской армии.