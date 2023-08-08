Taurus для України та саміт у Джидді: Віктор Ягун в ефірі Новини.LIVE

Генерал-майор СБУ та заступник голови СБУ (2014-2015) Віктор Ягун. Фото: соцмережі

У вівторок, 8 серпня, гостем вечірнього ефіру Новини.LIVE став генерал-майор СБУ та заступник голови СБУ (2014-2015) Віктор Ягун. Він розповів про вторгнення РФ у Грузії у 2008 році та вибух у турецькому порту напередодні переговорів Путіна з Ердоганом.

Подивитись прямий ефір, який розпочнеться о 18:10, можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

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Прямий ефір з Віктором Ягуном

Окрім перерахованого вище, гість студії розповість про нове озброєння для Збройних сил України та участь СБУ в атаці морських дронів на базу російського флоту.

Також Віктор Ягун та ведучий студії обговорять саміт у Джидді, а також надання Abrams і Taurus для України.

Нагадаємо, що Німеччина може передати Україні далекобійні ракети Taurus. Вони допоможуть ЗСУ швидше відвоювати захоплені окупантами території.

Також ми повідомляли, що Україна може отримати чергову партію далекобійної зброї західних партнерів. У німецькому парламенті заявили, що ЗСУ необхідно передати крилаті ракети Taurus, аналоги яких вже перебувають на озброєнні української армії.