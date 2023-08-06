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В партии Шольца нашли аргументы в пользу передачи Украине ракет Taurus

6 августа 2023 22:57
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В партии Шольца нашли аргументы в пользу передачи Украине ракет Taurus
Дальнобойная крылатая ракета Taurus KEPD 350. Иллюстративное фото: MBDA Deutchland
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Германия может передать Украине дальнобойные ракеты Taurus. Они помогут ВСУ быстрее отвоевать захваченные оккупантами территории.

Такое мнение высказал депутат Социал-демократической партии канцлера Германии Олафа Шольца Андреас Шварц, пишет Welt.

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"Контрнаступление тормозится, Украина не имеет значительных военно-воздушных сил для его поддержки. Остаются только управляемые ракеты, такие как крылатые ракеты Taurus, которые помогли бы украинской армии преодолеть минные поля, оставленные россиянами, и отвоевать территорию", — отметил Шварц в интервью Der Spiegel.

Когда могут передать ракеты

По его словам, если Киев пообещает не бить этими ракетами по территории РФ, то их могут передать. Например, он упомянул за то, как украинские военные используют американские HIMARS.

"Как и в случае с танками, мы сейчас отказываемся передавать важное оборудование, которое, вероятно, будет передано позже", — подчеркнул политик.

В свою очередь другой член той же партии Нильс Шмидт отметил, что поставки Taurus не являются "красной линией" для него и партии.

"Я не исключаю, что мы также будем поставлять другие системы, такие как Taurus, совместно с американцами", — заверил он в комментарии для Tagesspiegel.

Напомним, военный эксперт, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко заявил, что украинская армия до сих пор не получила достаточно техники для полноценного наступления, в частности, в ВСУ до сих пор нет самолетов и ударных вертолетов. Поэтому предоставление дальнобойных ракет, в частности Taurus, может быть определенной компенсацией.

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