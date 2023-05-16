Карта военных действий по состоянию на 16 мая

Украинский защитник ведет оборону рубежей. Коллаж: Новини.LIVE

По состоянию на 16 мая, российские войска ведут основное наступление на территории Донецкой области. Также оккупанты пытаются атаковать на Луганщине, в Харьковской и Запорожской областях.

Карту с подробными обозначениями событий российско-украинской войны можно посмотреть на сайте проекта DeepState.

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Карта театра военных действий

Основные боевые действия по состоянию на 16 мая идут на восточном направлении.

Бои продолжаются на территории Донецкой области, в районе Бахмута и Авдеевки.

Также оккупанты пытаются атаковать на северо-востоке, на границе Луганской и Харьковской областей.

На юге российские войска пытаются держать оборону, время от времени совершая незначительные атакующие действия.

Карта военных действий на 16 мая 2023 года

Инфографика: DeepState

Условные отметки

На карте разными цветами отмечены те или иные территории Украины.

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным – территории, оккупированные в ходе полномасштабной войны.

– территории, оккупированные в ходе полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Напомним, что карты тех или иных участков фронта публикует и американский Институт изучения войны, подробно следящий за событиями российско-украинского военного конфликта.

Добавим, что российские войска за время войны потеряли уже около 200 тысяч военнослужащих.