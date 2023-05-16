Карта военных действий по состоянию на 16 мая
По состоянию на 16 мая, российские войска ведут основное наступление на территории Донецкой области. Также оккупанты пытаются атаковать на Луганщине, в Харьковской и Запорожской областях.
Карту с подробными обозначениями событий российско-украинской войны можно посмотреть на сайте проекта DeepState.
Карта театра военных действий
Основные боевые действия по состоянию на 16 мая идут на восточном направлении.
Бои продолжаются на территории Донецкой области, в районе Бахмута и Авдеевки.
Также оккупанты пытаются атаковать на северо-востоке, на границе Луганской и Харьковской областей.
На юге российские войска пытаются держать оборону, время от времени совершая незначительные атакующие действия.
Условные отметки
На карте разными цветами отмечены те или иные территории Украины.
- Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
- Красным – территории, оккупированные в ходе полномасштабной войны.
- Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Напомним, что карты тех или иных участков фронта публикует и американский Институт изучения войны, подробно следящий за событиями российско-украинского военного конфликта.
Добавим, что российские войска за время войны потеряли уже около 200 тысяч военнослужащих.