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Карта воєнних дій станом на 16 травня

16 травня 2023 09:20
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Карта воєнних дій станом на 16 травня
Український захисник веде оборону рубежів. Колаж: Новини.LIVE
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Станом на 16 травня російські війська ведуть основний наступ на території Донецької області. Також окупанти намагаються атакувати на Луганщині, у Харківській та Запорізькій областях.

Карту з детальними позначеннями подій російсько-української війни можна подивитися на сайті проєкту DeepState.

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Основні бойові дії станом на 16 травня точаться на східному напрямку.

Бої тривають на території Донецької області, в районі Бахмута та Авдіївки.

Також окупанти намагаються атакувати на північному сході, на межі Луганської та Харківської областей.

На півдні російські війська намагаються тримати оборону, час від часу здійснюючи незначні атакувальні дії.

Карта воєнних дій на 16 травня 2023 року
Карта воєнних дій на 16 травня 2023 року
Інфографіка: DeepState

Умовні позначки

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

Червоним — території, окуповані в ході повномасштабної війни.

Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Нагадаємо, що карти тих чи інших ділянок фронту публікує і американський Інститут вивчення війни, який детально слідкує за подіями російсько-українського військового конфлікту.

Додамо, що російські війська за час війни втратили уже майже 200 тисяч військовослужбовців.

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