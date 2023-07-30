Теперь оккупанты без защиты: ВСУ успешно уничтожили российский комплекс "Бук"

Уничтожение русской техники. Фото: скриншот из видео воинской части А1108

Украинские военные обнаружили вражескую технику, которая должна была прикрывать российскую армию. Она сразу же была ликвидирована.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

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Беспрепятственная работа

"Подразделениями воинской части А1108 была обнаружена техника из комплекса "Бук", который должен был прикрывать небо оккупантам. Через 5 минут он был уничтожен. Так наши военные открыли целый район для свободной "работы" друзей-артиллеристов. Теперь они могут беспрепятственно работать по вражеским складам, пехоте и технике", — написал генерал-полковник.

Успех ВСУ на фронте

Подразделения 72 ОМБр им. Черных Запорожцев благодаря дронам-камикадзе успешно попали во вражские цели. Российские оккупанты продолжают терять живую силу и свою технику.

Напомним, украинские военные Гвардии наступления продолжают атаковать российских оккупантов на юге Украины. Они показали, как штурмуют позиции противника на Запорожском направлении.