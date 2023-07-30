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Теперь оккупанты без защиты: ВСУ успешно уничтожили российский комплекс "Бук"

30 июля 2023 13:53
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Теперь оккупанты без защиты: ВСУ успешно уничтожили российский комплекс "Бук"
Уничтожение русской техники. Фото: скриншот из видео воинской части А1108
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Украинские военные обнаружили вражескую технику, которая должна была прикрывать российскую армию. Она сразу же была ликвидирована.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

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Беспрепятственная работа

"Подразделениями воинской части А1108 была обнаружена техника из комплекса "Бук", который должен был прикрывать небо оккупантам. Через 5 минут он был уничтожен. Так наши военные открыли целый район для свободной "работы" друзей-артиллеристов. Теперь они могут беспрепятственно работать по вражеским складам, пехоте и технике", — написал генерал-полковник. 

Успех ВСУ на фронте

Подразделения 72 ОМБр им. Черных Запорожцев благодаря дронам-камикадзе успешно попали во вражские цели. Российские оккупанты продолжают терять живую силу и свою технику.

Напомним, украинские военные Гвардии наступления продолжают атаковать российских оккупантов на юге Украины. Они показали, как штурмуют позиции противника на Запорожском направлении.

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