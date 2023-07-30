Тепер окупанти без захисту: ЗСУ успішно знищили російський комплекс "Бук"

Знищення російської техніки. Фото: скриншот з відео військової частини А1108

Українські військові виявили ворожу техніку, яка мала прикривати російську армію. Її одразу ж було ліквідовано.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

Читайте також:

Безперешкодна робота

"Підрозділами військової частини А1108 було виявлено техніку з комплексу "Бук", що мав прикривати небо окупантам. За 5 хвилин його було знищено. Так наші військові відкрили цілий район для вільної "роботи" друзів-артилеристів. Тепер, вони можуть безперешкодно працювати по ворожих складах, піхоті та техніці", — написав генерал-полковник.

Успіх ЗСУ на фронті

Підрозділи 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців завдяки дронам-камікадзе успішно влучили у ворожі цілі. Російські окупанти продовжують втрачати живу силу та свою техніку.

Нагадаємо, українські військові Гвардії наступу продовжують атакувати російських окупантів на півдні України. Вони показали, як штурмують позиції противника на Запорізькому напрямку.