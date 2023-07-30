Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Тепер окупанти без захисту: ЗСУ успішно знищили російський комплекс "Бук" arrow

Тепер окупанти без захисту: ЗСУ успішно знищили російський комплекс "Бук"

30 липня 2023 13:53
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Тепер окупанти без захисту: ЗСУ успішно знищили російський комплекс "Бук"
Знищення російської техніки. Фото: скриншот з відео військової частини А1108
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Українські військові виявили ворожу техніку, яка мала прикривати російську армію. Її одразу ж було ліквідовано.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. 

Читайте також:

Безперешкодна робота

"Підрозділами військової частини А1108 було виявлено техніку з комплексу "Бук", що мав прикривати небо окупантам. За 5 хвилин його було знищено. Так наші військові відкрили цілий район для вільної "роботи" друзів-артилеристів. Тепер, вони можуть безперешкодно працювати по ворожих складах, піхоті та техніці", — написав генерал-полковник. 

Успіх ЗСУ на фронті

Підрозділи 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців завдяки дронам-камікадзе успішно влучили у ворожі цілі. Російські окупанти продовжують втрачати живу силу та свою техніку.

Нагадаємо, українські військові Гвардії наступу продовжують атакувати російських окупантів на півдні України. Вони показали, як штурмують позиції противника на Запорізькому напрямку.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

None

"Це кров і піт": Ігнат про успішну роботу ППО і не тільки у великому інтервʼю

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз